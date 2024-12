Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder in Bar Laat over adoptie: ‘In bepaalde opzichten ben ik egoïstisch geweest’

Een nieuwe adoptie van een kind vanuit het buitenland mag niet meer. Maar hoe voelen ouders die eerder adopteerden zich inmiddels? Zijn de kinderen die via adoptie naar Nederland kwamen toch beter af? Dat vroeg men zich gisteravond in talkshow Bar Laat af.

Adoptiemoeder Annemiek Figee besloot over het onderwerp aan tafel te komen en eerlijk over haar ervaring met adoptie te vertellen. Met haar partner adopteerde zij twee kinderen uit Zuid-Afrika en ook dochter Anna was aanwezig in Bar Laat. Anna kwam zeventien jaar geleden naar Nederland.

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, besloot in mei dat adoptie van een kind uit het buitenland (voorlopig) niet meer mag. Wie toen nog een adoptieprocedure had lopen, mocht – of mag – die nog wel afmaken. Per ‘geval’ worden die bekeken. Weerwind volgde de wens van de Tweede Kamer. Die stamt nog voort uit 2021, toen een vernietigend rapport over misstanden op het gebied van adoptie verscheen. Het ging daarbij om roof en het verhandelen van kinderen en om valse papieren. Baby’s werden geadopteerd zonder toestemming van ouders.

Aan jezelf denken bij adoptie, of aan het kind

„Heb je in die tijd genoeg aan het kind gedacht, of heb je meer aan jezelf gedacht, aan het eigenbelang, aan je eigen wens?”, wil presentatrice Sophie Hilbrand weten. Annemiek Figee: „Het is best lastig om dat eenduidig te beantwoorden, omdat het ene antwoord het andere niet per se uitsluit. Maar wat ik zeker weet, is dat ik in bepaalde opzichten wel egoïstisch ben geweest en veel in mijn eigenbelang gedacht heb. En ons eigenbelang. Mogelijk ten koste van het andere belang, dat van het kind dat gediend moet worden.” Spijt heeft de adoptiemoeder absoluut niet, maar toch.

We dachten dat we daarmee ook iets goeds konden doen.

Hilbrand: „Hoe dacht je er op dat moment over na?” Figee: „We hingen heel erg in onze kinderwens. We zagen adoptie als een hele mooie mogelijkheid, een mooie optie om die kinderwens in te vullen.” De Bar Laat-presentatrice weer: „Want die kinderwens lukte op de biologische, de natuurlijke manier niet?” Figee:„Klopt.” Hilbrand: „Toen zijn jullie samen gaan kijken naar adoptie, jullie wilden gewoon graag een kindje.” De adoptiemoeder: „Ja, onze kinderwens stond voorop. Daar vlak achteraan kwam, in ieder geval de aanname, dat we daarmee ook iets goeds konden doen.”



Podcast over adoptie

Voor tv maakte de Zeeuwse Kelly van Binsbergen eerder een documentaire over haar ervaringen met adoptie. Als jong kind kwam zij vanuit China. Het gaat prima met haar, maar in haar dorp werd zij lange tijd de Afhaalchinees genoemd. Metro schreef over deze docu in rubriek Blik op de Buis.

Annemiek Figee laat zich net als Van Binsbergen horen. Zij was ten tijde van het nieuws over de adoptiestop al bezig met een podcast over adoptie. „We wisten toen wel dat we midden in een storm zaten waarin allerlei besluiten hingen, maar hadden niet verwacht dat dat zo snel zou gaan.

👶 Niet iedereen blij met adoptiestop De Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SIG) gaf eerder dit jaar aan helemaal niet te spreken te zijn over het stoppen met adoptie naar ons land. Voorzitter Inez Teurlings noemde het „verschrikkelijk en onbegrijpelijk”. Haar motivatie: „Dit is heel slecht nieuws voor kinderen die niemand meer hebben. Zij hadden een mooie toekomst kunnen krijgen in Nederland, maar die kans wordt hen nu ontnomen.”

‘Eigen roze wolk’

Als Figee nu terugkijkt naar zeventien jaar geleden, wijzend op haar dochter Anna: „Natuurlijk zie ik een prachtig meisje waarvan ik heel veel hou. Ik ben er nog steeds ontroerd door als ik ernaar terug kijk, maar ik kijk er ook naar terug met enig ongemak. Wat ik nu vooral zie is dat ik iemands kind vasthoud. Het was niet zo dat ik er helemaal niet bij stilstond, dat zou wel heel naïef zijn, maar ik was toch vooral op mijn eigen roze wolk. Het is een verdrietig moment, maar voor ons eigenlijk alleen maar feestelijk.”

En Anna? Zij zegt in Bar Laat: „Voor mij was het eigenlijk altijd een feestje. Ik ben er pas de laatste twee jaar over gaan nadenken, nu ik volwassen genoeg ben om er over na te kunnen denken hoe het nou eigenlijk is. Toen ik klein was, had ik een tweede verjaardag om te vieren. Dat was heel leuk, maar ik ben er wel wat anders naar gaan kijken.”

Je kunt Bar Laat terugkijken via NPO Start.

