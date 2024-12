Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eten van de vloer: hoe veilig is de vijfsecondenregel?

Je hebt het vast weleens gedaan: eten dat op de grond gevallen is, toch nog in je mond stoppen. Niks aan de hand, zolang je de vijfsecondenregel maar toepast, toch? Maar is die regel eigenlijk wel veilig? Of kun je voedsel dat op de grond heeft gelegen maar beter aan je voorbij laten gaan?

Heb je net een boterham gesmeerd, glijdt hij zo van je bord. Zonde om weg te gooien en bovendien geldt de vijfsecondenregel, toch? Maar hoe lang duurt het eigenlijk voordat bacteriën zich nestelen op eten dat op de grond is gevallen?

In de meeste gevallen een stuk korter dan vijf seconden, zo blijkt uit onderzoek van de Rutgers University in Amerika. Dat ontdekten de onderzoekers nadat ze als experiment voedsel lieten vallen op een oppervlak waarop ze een bacterie gekweekt hadden. Ze lieten het eten 0,1 seconde, 5 seconden, een halve minuut of vijf minuten liggen en bekeken daarna de hoeveelheid bacteriën op het voedsel.

Vijfsecondenregel is een fabeltje

Wat blijkt? Al na 0,1 seconde kunnen bacteriën hun plek op jouw hapje claimen. Dus zelfs als je het eten vliegensvlug van de grond grist, zitten er waarschijnlijk al bacteriën op.

Die vijfsecondenregel blijkt dus een fabeltje, al is eten van de grond bij lange na niet levensgevaarlijk. Kinderen stoppen gerust een snoepje in hun mond dat ze onder tafel gevonden hebben. Heel verstandig is dat niet, maar het is zelden fataal. Het menselijk lichaam weet eventuele ziektemakers goed af te weren, we krijgen ze immers regelmatig binnen. Ziektemakers die op ons eten zitten, worden afgeweerd door maagzuur.

Hoewel bacteriën zich al na 0,1 seconde kunnen nestelen op eten dat op de grond is gevallen, maakt hoe lang iets op de grond heeft gelegen toch een groot verschil. Hoe sneller je het eten oppakt, hoe minder bacteriën zich op het eten nestelen. Die vijfsecondenregel komt dus niet zomaar uit de lucht vallen.

De hard-of-zachtregel

Ook maakt het soort eten verschil. Zo blijkt uit het onderzoek dat een stuk watermeloen al na 0,1 seconde een bom van bacteriën is, terwijl een hard en glad gummy-snoepje zelfs na vijf minuten nog relatief schoon was.

Tot slot blijkt ook het oppervlak waarop je eten is gevallen van belang. Op harde vloeren maken bacteriën makkelijker de sprong naar jouw hapje dan op een tapijt, ontdekten de onderzoekers. Een dropje dat al minutenlang op het tapijt ligt, bevat waarschijnlijk minder bacteriën dan een zacht stuk fruit dat slechts enkele seconden op een harde vloer heeft gelegen. Je kunt dus beter de hard-of-zachtregel volgen als je twijfelt.

