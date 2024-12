Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders bewegen te weinig, maar met deze kleine aanpassingen voldoe je wél aan de richtlijn

Bewegen? Dat doen we in Nederland al jaren te weinig. Volgens nieuw onderzoek van het RIVM kan die trend echter vrij makkelijk omslaan. Bijvoorbeeld als een beperkte groep volwassenen „structureel iets vaker actieve keuzes” maakt.

Ruim een op de tien volwassenen beweegt opgeteld wel voldoende minuten per week, maar voldoet toch niet aan de ondergrens die als gezond geldt.

Bewegen

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen minimaal 150 minuten per week matige tot intensieve beweging. „Te denken valt aan fietsen, zwaar huishoudelijk werk of sporten.” Dat moet echter ook nog op verschillende momenten gebeuren: één dag flink bewegen en de rest van de week stilzitten is nog steeds niet gezond.

Van de volwassenen voldeed vorig jaar slechts 44 procent aan de geadviseerde normen. Als mensen die wel genoeg minuten bewegen, maar dat niet genoeg verspreid over de week doen, hun gewoonten iets veranderen, dan zou dit percentage volgens het onderzoek stijgen naar 56 procent. „Voor deze groep is maar een kleine verandering nodig om wél aan de beweegrichtlijnen te voldoen”, stellen de onderzoekers.

Als suggesties voor kleine aanpassingen noemt het RIVM vaker de fiets pakken in plaats van de auto of regelmatig de trap nemen in plaats van de lift.

Willen we het wel?

De overheid streeft ernaar dat in 2040 een veel groter aandeel van de bevolking voldoende beweegt: 75 procent. Genoeg bewegen verkleint de kans op uiteenlopende ziekten en scheelt uiteindelijk dus ook zorgkosten. Om het streefcijfer te halen, zal volgens het RIVM veel meer actie nodig zijn.

Maar bewegen, willen we dat echt wel? Als je aan Nederlanders vraagt of ze meer zouden willen bewegen dan zij (we) nu doen, dan antwoordt driekwart van de mensen volmondig ‘ja’. Maar doen we het ook? Dan is het antwoord bijna net zo volmondig ‘nee’. Tijdgebrek blijkt voor de meesten de grootste belemmering.

Metro sprak vorige maand met Bas van de Goor over (meer) bewegen, in het kader van Wereld Diabetes Dag. „Ook al ben je heel druk of heb je een kantoorbaan, ook dan kun je altijd wel een moment vinden om te bewegen.”

