Bedrijven maken zich zorgen over AI: ‘Moeilijk bij te houden’

Gaat kunstmatige intelligentie (AI) dan toch echt banen vervangen in de toekomst? Steeds meer bestuurders van grote Nederlandse bedrijven zijn daar bang voor, zo blijkt uit het jaarlijkse CEO-onderzoek van ING onder 263 grote Nederlandse bedrijven.

De bestuurders maken zich zorgen over hoe snel AI zich ontwikkelt en zijn bang dat als ze het tempo niet kunnen bijbenen, ze achterblijven bij andere bedrijven.

AI

Waar vorig jaar nog slechts 6 procent van de topbestuurders dacht dat AI banen ging vervangen, is dat dit jaar gegroeid naar 19 procent. De zorgen spelen zorgen in de IT en op klantenafdelingen.

„Dit is een technologie die zich zo ontzettend snel ontwikkelt dat het moeilijk is om bij te houden”, vertelt divisiedirecteur Mark Milders van ING over het onderzoek. „Vorig jaar zag je nog dat mensen dachten: waar gaat dit naartoe? Nu zie je steeds meer dat er voorbeelden zijn van de praktische toepasbaarheid, in hun privéleven en zakelijk leven.”

Minder personeel

De zorgen komen niet geheel uit de lucht vallen: er zijn immers al bedrijven die medewerkers hebben vervangen door AI. Het techbedrijf Bird uit Amsterdam ontsloeg eerder dit jaar bijvoorbeeld 90 van de 450 medewerkers, omdat het door AI minder personeel nodig had.

En deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld ook te zien bij Klarna. Daar heeft AI inmiddels zo erg zijn intrede gedaan, dat het bedrijf amper nog nieuwe mensen aanneemt.

Positiviteit

Ondanks deze zorgen, kijken de bestuurders wel met enige positiviteit naar 2025. „Dit komt onder meer door de positieve impact die men verwacht van de verkiezingswinst van Donald Trump en het optimisme over het kabinetsbeleid in Nederland. De lijst van prioriteiten is divers, zo zien we, want waar het vasthouden van talent een grote prioriteit is, net als de klimaattransitie, is ook het reorganiseren om kosten te verlagen een belangrijke focus.”

