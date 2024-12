Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fitness video’s op TikTok hebben schadelijke invloed op jongeren, waarschuwen onderzoekers

TikTok-video’s die fitness en gezondheid promoten, ook wel ‘fitspo’, genoemd, kunnen een negatief effect hebben op het lichaamsbeeld van kijkers. Dat blijkt uit een recente studie van onderzoekers aan de Australische Flinders University.

Vooral tieners, die een groot deel van TikTok’s gebruikersgroep vormen, zijn extra vatbaar voor deze content.

Volgens hoofdonderzoeker Samantha Pryde toont haar studie aan dat er op het gebied van fitness veel misleidende en schadelijke informatie wordt gedeeld door ongeschoolde influencers. „Dit baart zorgen, vooral omdat de overmatige seksualisering van vrouwen hierin vaak centraal staat”, concludeert zij in een interview met The Independent. „Deze ‘fitspiration’-video’s laten vaak een geïdealiseerd lichaamsbeeld zien, wat bij jonge vrouwen kan leiden tot negatieve gevoelens over hun lichaam.”

Voor het onderzoek analyseerde Pryde samen met haar collega’s ruim 200 populaire TikTok-video’s met hashtags zoals fitspo, fitness, gymtok en fittok. Wat bleek? In meer dan 60 procent van de video’s vonden de onderzoekers foutieve of potentieel schadelijke informatie over voeding, gezondheid en fitness. De meeste video’s waren afkomstig van influencers zonder erkende kwalificaties op het gebied van sport of gezondheid.

Kemps, mede-auteur van het onderzoek, benadrukt dat door de populariteit van de influencers ervoor zorgt dat nauwkeurigheid en veiligheid ondergesneeuwd raken. „Verontrustend genoeg zagen we dat de meerderheid van de makers geen betrouwbare achtergrond heeft, terwijl ze wel adviezen delen die impact kunnen hebben op hun volgers.”

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat in meer dan de helft van de gevallen (55,7 procent) van de fitness video’s vrouwen sterk geseksualiseerd werden of als object werden gezien. De focus lag vaak op specifieke lichaamsdelen, zoals dijen en billen. Hiermee wordt een onrealistisch schoonheidsideaal van een ‘slank en fit’ vrouwelijk lichaam gepromoot. Pryde benadrukt dat dit vooral schadelijk is voor vrouwelijke kijkers en hun mentale gezondheid.

Dit gebeurt echter niet enkel bij vrouwen, zo ondervond het team. Ook mannen worden in video’s vaak als objecten gezien, met een overmatige nadruk op extreem gespierde lichamen. Deze ideale lichaamsbeelden bevorderen volgens de studie uitgedroogde lichamen boven sterke en gezonde lichamen. Bovendien bevatten 20 procent van de video’s berichten over body shaming en promootte 8,6 procent verstoorde eetgewoonten.

In de conclusie van het onderzoek roept het team op tot strengere controles van fitness content. „Het is belangrijk dat deze platforms schadelijke boodschappen aanpakken en gezondere, realistische opvattingen over fitness en lichaam promoten.”

