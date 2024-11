Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal likes op social media blijkt grote invloed te hebben op humeur van jongeren

Hartjes en likes die binnenstromen wanneer je iets post op Instagram of TikTok. Het zorgt voor een goed gevoel wanneer dit gebeurt, maar bij jongeren is de invloed van het aantal likes dat ze krijgen wel heel erg groot. Het blijkt zelfs bepalend voor hun humeur, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Apps als TikTok en Instagram staan centraal in het leven van jongeren. Gebruikers van deze apps scrollen en liken wat af en daar maken deskundigen zich zorgen over. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben namelijk voor het eerst aangetoond dat jongeren veel gevoeliger zijn voor likes en hartjes dan volwassenen. De impact ervan is zelfs zo groot dat het ook invloed heeft op hun humeur en de manier waarop ze reageren op de apps.

Gevoeligheid voor beloning en afwijzing

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren veel langer en vaker op social media zitten om zoveel mogelijk hartjes en likes te verzamelen, iets wat volgens onderzoeker Wouter van den Bos kan zorgen voor een toename van angstgevoelen en spanning. „Jongeren maken een ontwikkelingsperiode door waarin ze erg gevoelig zijn voor zowel beloning als afwijzing, gevoelens die vaak gelinkt worden aan impulsief gedrag of symptomen van depressie.”

Om te onderzoeken hoeveel invloed social media-gebruik daadwerkelijk heeft op jongeren bestudeerden de onderzoekers een dataset van Instagram-berichten waarbij een rekenmodel de gevoeligheid voor likes vastlegde. Ook voerden ze een experimentele studie uit onder jongeren tussen de 13 en 20 jaar, waarin de kernmerken van social media-platforms werden nagebootst en de veranderingen in de stemming van gebruikers werden gevold.

Tot slot onderzochten de wetenschappers ook de hersenen van social media-gebruikers tussen de 18 en 24 jaar. En wat blijkt? De gevoeligheid voor social media-feedback houdt verband met individuele verschillen in de grootte van de amygdala (het stuk van onze hersenen dat medeverantwoordelijk is voor het verwerken van emotionele herinnering, red.).

Dip in humeur door weinig likes

Deze drie studies leverden gezamenlijk het bewijs dat jongeren inderdaad gevoeliger zijn voor likes en hartjes dan volwassenen. En dat is problematisch, aldus de onderzoekers. Want hoewel het krijgen van likes het gevoel van verbondenheid vergroot, kan het de aantrekkingskracht van social media zó groot maken dat het leidt tot problematisch gebruik. Weinig likes krijgen kan zelfs leiden tot een dip in het humeur.

Omdat social media zowel positieve als negatieve effecten heeft op de gebruikers, stelt het onderzoek dat er interventies nodig zijn om de negatieve bijwerkingen aan te pakken. De platforms zouden gebruikers tot een andere manier van gebruik moeten verleiden, waarbij de nadruk niet meer zo sterk ligt op het aantal likes.

Daarnaast zouden we ons volgens de onderzoekers niet alleen moeten richten op de digitale geletterdheid van jongeren – aangezien zij hier waarschijnlijk veel beter in thuiszijn dan eerdere generaties – maar ook moeten werken aan het vermogen om emoties te reguleren in de online wereld.

Reacties