Dit is hoe je je biologische leeftijd kan verlagen: ‘Zorg goed voor je hart’

Wist je dat je eigenlijk twee leeftijden hebt? Natuurlijk je kalenderleeftijd. Met andere woorden: de dag waarop je bent geboren. Maar je hebt nog een leeftijd, namelijk je biologische leeftijd. En die leeftijd kun je verlagen, zo blijkt uit onderzoek.

Je biologische leeftijd geeft de snelheid aan waarmee je lichaam veroudert. Deze kan dus afwijken van je werkelijke leeftijd én je hebt er zelf invloed op. Je kunt die biologische leeftijd namelijk verlagen door goed voor je hart te zorgen, ontdekten Amerikaanse onderzoekers.

Goed voor je hart zorgen gaat celveroudering tegen

Wanneer je een leefstijl bezigt die je beschermt tegen hart- en vaatziekten, ga je celveroudering tegen, zo blijkt uit onderzoek van de Tufts University in Boston. „Ongeacht je werkelijk leeftijd helpt een gezonde leefstijl niet alleen om de kans op hartaanvallen en beroertes te verkleinden, maar ook om celveroudering tegen te gaan”, vertelt een van de onderzoekers Jiantao Ma.

Hij keek naar een proces dat DNA-methylering genoemd wordt. Dit proces is een van de belangrijkste indicatoren om je biologische leeftijd te schatten. Een leefstijl die gezond is voor je hart en vaten heeft via dit proces waarschijnlijk ook invloed op hoe snel je cellen verouderen. Voor een deel wordt deze celveroudering bepaald door je genen, maar ongezond leven en vel stress blijken ook invloed te hebben.

Biologische leeftijd van 5700 proefpersonen

Ma bestudeerde voor het onderzoek de gezondheidsgegevens van zo’n 5700 volwassenen, die maar liefst elf tot veertien jaar lang werden gevolgd. De gezondheid van hun hart werd door de onderzoekers beoordeeld op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 de beste score is. Om de hartgezondheid van de proefpersonen te bepalen keken de onderzoekers naar vier verschillende leefstijlcategorieën: dieet, lichaamsbeweging, rookgedrag en het aantal uur slaap per nacht. Daarnaast werd gekeken naar BMI, cholesterol, bloedsuikerspiegel, bloeddruk en de genetische aanleg voor versnelde biologische veroudering.

De resultaten van Ma’s onderzoek tonen aan hoe belangrijk gezond leven is. Voor elke 13 punten hoger op de gezondheidsschaal, nam de kans op hart- en vaatziekten met wel 35 procent af. Het risico op vroegtijdig sterven in het algemeen nam met zo’n dertig procent af. Bij deelnemers die genetische aaleg hadden voor het versneld hoger worden van de biologische leeftijd was de impact van gezond leven zelfs nog groter.

Link tussen leefstijl en DNA-mytelering nog onduidelijk

Welke invloed je leefstijl precies heeft op DNA-mytelering en wat de link tussen deze twee factoren is, is nog niet helemaal duidelijk. Wel toont het onderzoek aan dát het een invloed heeft op het ander. „We hebben dus nog geen goed advies over hoe belangrijk het is dat mensen hun biologische leeftijd weten, maar onder boodschap is wel dat iedereen moet letten op de factoren die je beschermen tegen hart- en vaatziekten.”

