Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld loop je mogelijk mis als je niet overstapt van zorgverzekering

Het eind van het jaar komt eraan en dus is het weer tijd om je zorgverzekering onder de loep te nemen. Veel mensen laten hun huidige verzekering stilzwijgend doorlopen, maar lopen daardoor een flink geldbedrag mis.

Tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering, die in principe allebei dezelfde zorg vergoeden, zit een verschil van 433 euro. Dat is dus het bedrag dat jij er maximaal op vooruit kunt gaan als je overstapt. Maar ook tussen minder dure zorgverzekeringen zit nog altijd een verschil in prijs.

Overstappen van zorgverzekering levert je geld op

In 2025 stijgen vrijwel alle premies met zo’n tien euro per maand. Sommige verzekeraars zitten daar net onder, andere erboven. Vanochtend zette Metro al een aantal verzekeraars op een rij: het Zilveren Kruis, de meest gekozen verzekering, gaat 8,80 euro extra kosten, wat neerkomt op 156,25 euro per maand. Bij VGZ ga je bijna 12 euro meer betalen, daar stijgt het bedrag naar 151,90 euro. Het maandbedrag voor de populairste polisvorm bij CZ gaat zo’n 14 euro omhoog, naar bijna 160 euro.

Tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering in 2025 zit dus een gat van 433 euro, terwijl je daar geen extra zorg voor krijgt. Het gaat namelijk om de basisverzekering, dus dezelfde zorg wordt vergoed. Dat grote verschil blijkt uit een analyse van Zorgwijzer, nu alle zorgverzekeraars hun premie voor komend jaar bekend hebben gemaakt. Vrijwel iedereen gaat meer betalen, tenzij je bespaart door over te stappen. Let wel op: het gaat hierbij nog niet over de aanvullende verzekeringen, de prijzen daarvan worden later bekendgemaakt.

Goedkoopste zorgverzekeringen in 2025

Dit zijn de vijf goedkoopste zorgverzekeringen bij een eigen risico van 885 euro volgens Zorgwijzer:

Univé Zorg Select – 129,90 euro per maand Aevitae Natura Select – 130,40 euro per maand Zorg en Zekerheid Zorg Gemak – 131,45 euro per maand CZDirect Basisverzekering – 132 euro per maand Menzis Basis Voordelig – 133,75 euro

Bij een eigen risico van 385 euro zijn dit de goedkoopste zorgverzekeringen in 2025:

VinkVink Basis – 141,40 euro per maand FBTO Basis – 145,95 euro per maand a.s.r. Bewuste Keuze – 147,50 euro per maand CZdirect – 148,00 euro per maand De Friesland Zelf Bewust – 148,95 euro per maand

Voor een combinatiepolis bij a.s.r. (ik kies zelf) betaal je 177,50 euro per maand. Dat komt op jaarbasis uit op 2130 euro, tegenover de 1696,80 euro per jaar van VinkVink Basis.

Zoveel betaal je volgend jaar gemiddeld aan zorgpremie

De gemiddelde zorgpremie die je in 2025 moet aftikken voor een basisverzekering, is 158,72 euro per maand. In 2024 lag het gemiddeld 11 euro lager. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis zijn de populairste verzekeraars, ongeveer 85 procent van de Nederlanders is bij een van hen verzekerd.

Koen Kuijper, expert zorgverzekeringen bij Zorgwijzer, benadrukt nogmaals dat je geld kunt besparen door over te stappen: „Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering bedraagt ongeveer 433 euro per jaar, terwijl beide dezelfde zorg moeten dekken. Dit is wettelijk vastgelegd.” Ook noemt hij het verhogen van het eigen risico, de premie voor een jaar vooruit betalen en controleren of de aanvullende verzekering nodig is als bespaar-tips. Pas wel op met het verhogen van je eigen risico, omdat het je veel kan kosten als je wél meer zorg nodig hebt dan verwacht.

Vorige Volgende

Reacties