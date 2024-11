Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stoute Pieten Bingo loopt uit de hand in Maarssen: strippers zwaaien met geslachtsdeel

De Stoute Pieten Bingo is nu al de meest besproken bingo van het jaar. Het vond afgelopen vrijdag plaats in Maarssen en liep gigantisch uit de hand. Aanwezige strippers zwaaiden met hun geslachtsdeel en zeker één van hen legde ‘m op het gezicht van een bezoekster.

Er waren strippers verkleed als pieten en er waren kruidnoten. De pieten droegen, zoals strippers betaamt, weinig bovenkleding. Maar het ging veel verder dan dat: wanneer ze hun geslachtsdelen uit hun broek halen, klinkt er luid gejoel in de zaal. Er werd vooraf aangegeven dat de minimumleeftijd 18+ was voor deze bingo. Maar dat het zo uit de hand zou lopen was niet de bedoeling.

Stoute Pieten Bingo is jaarlijks ritueel

Jaarlijks wordt dit evenement georganiseerd bij Paviljoen de Wilgenplas in Maarssen. De organisatie en de beheerders van het paviljoen zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met het verloop van het evenement. Helemaal niet nu de beelden rondgaan.

Op de beelden is duidelijk te zien dat er weinig bingo wordt gespeeld door de aanwezige dames. Paviljoen-eigenaren Mike en Irma Versteeg zeggen zich er van te distantiëren. „Het is absoluut verder gedaan dan waar wij aan denken tijdens een act op een bingo avond.”

Ze hebben besloten „deze act niet meer toe te staan in ons Paviljoen, ook al is dit een keer per jaar”, schrijven ze op Facebook. „Dit gaat alle perken te buiten en dit wensen wij niet in onze zaal.”

‘Andere pieten dan voorgaande edities’

Organisator Mandy Wagner wijst het bedrijf, Femme Brutale, waarvoor de strippende pieten werkten, aan als schuldige. Zij zouden andere strippende pieten hebben gestuurd dan normaal. „Eentje ging daarbij te ver. Wij hebben het goed uitgepraat. Het bedrijf heeft ook excuses aangeboden”, vertelt ze aan RTV Utrecht.

Het bedrijf gaat na navraag van de regionale omroep inderdaad door het stof. „We zijn entertainers en strippers, daar horen geen seksuele handelingen bij. Ik heb het besproken met de stripperpiet in kwestie en hij heeft zijn excuses aangeboden.” Volgens haar was hij een freelancer.

Vandaag Inside durft beelden niet te laten zien

Dat de beelden nogal expliciet zijn, bleek gisteravond wel bij Vandaag Inside. De heren slaan altijd erg aan op dit soort onderwerpen, maar durfden de beelden niet te laten zien. Wilfred Genee liet de beelden wel op zijn telefoon zien, aan zijn collega’s.

René van der Gijp kijkt met grote verbazing. „Werden die echt genaaid ook? Die strippers zijn te ver gegaan.” Johan Derksen kijkt er iets nuchterder naar. „Het zijn allemaal volwassen mensen. Laat ze plezier hebben. Zolang mijn vrouw er niet heen gaat, heb ik er geen moeite mee.”

Bekijk het fragment uit Vandaag Inside.

‘Het was pure porno’

RTV Utrecht sprak ook met een bezoekster, die anoniem wil blijven. Zij noemt het „pure porno”. Ze wil er ook niks meer mee te maken hebben. „Ik ben zelf al 60 en wordt er niet warm of koud van, maar er gebeurden dingen waarvan ik dacht: dit kan echt niet.”

Reacties