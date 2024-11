Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diabetes opsporen met je smartphone? Wetenschappers denken dat dit mogelijk wordt

Geen prikje meer in je vinger om je bloedsuiker te meten en nooit meer bloeddruk meten met zo’n vervelende strakke, opblaasbare band om je arm. Als het aan Japanse onderzoekers ligt, sporen we diabetes of een te hoge bloeddruk in de toekomst gewoon op met onze smartphone.

Onderzoekers van de universiteit van Tokio hebben een speciaal systeem ontwikkeld dat met behulp van AI iemands gezondheidswaarden af kan lezen. Er is slechts een simpele scan van je handpalm of gezicht voor nodig.

Scan om diabetes op te sporen

Een snelle videocamera maakt gedurende 5 tot 30 seconden opnames van het gezicht en de handpalm. De camera registreert maar liefst 150 beelden per seconde en kan hierdoor hele kleine veranderingen in de bloeddoorstroming door de huid waarnemen. De beelden worden vervolgens geanalyseerd met behulp van een speciaal computerprogramma en voilà: het systeem kan bepalen of iemand een verhoogde bloeddruk of diabetes heeft.

De resultaten van de tests die de onderzoekers uitvoerden met deze technologie, zijn indrukwekkend. Bij het opsporen van een verhoogde bloeddruk (hoger dan 130/80) haalde het systeem een nauwkeurigheid van 94,2 procent bij langere metingen. Voor kortere metingen van 30 seconden werd een nauwkeurigheid van 86,2 procent behaald. Bij metingen die slechts 5 seconden duurden, bleef de nauwkeurigheid op ‘slechts’ 80,9 procent steken. Bij het detecteren van diabetes, wat momenteel alleen mogelijk is met een bloedtest, haalde het systeem een nauwkeurigheid van 75,3 procent.

Technologie toevoegen aan smartphones

Voor hun onderzoek gebruikten de onderzoekers nog een speciale camera. Maar in de toekomst zou het zomaar kunnen dat dat deze vervangen wordt door een betaalbare sensor die alleen specifieke golflengtes gebruikt en slechts een paar seconden nodig heeft alle gegevens te verzamelen.

„Als het dat stadium eenmaal bereikt, kan het worden toegevoegd aan smartphones of zelfs worden opgehangen aan een spiegel en in massaproductie worden genomen, waardoor het goedkoper wordt”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek, Ryoko Uchida. „Deze methode kan mensen op een dag in staat stellen om hun eigen gezondheid thuis te controleren. Daarmee kan het leiden tot vroegtijdige opsporing en behandeling van hoge bloeddruk en diabetes bij mensen die medische onderzoeken en bloedtests vermijden.”

Werk aan de winkel

Maar voor het zover is, is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. De technologie moet eerst nog worden aangepast voor verschillende huidtinten en lichtomstandigheden. Ook moet het systeem nog leren omgaan met een onregelmatige hartslag.

Ook is verder onderzoek nodig om de resultaten uit de studie van de universiteit van Tokio te bevestigen. De proefpersonen in het onderzoek waren bijvoorbeeld allemaal van Aziatische afkomst. Het is dus nog niet duidelijk of de methode net zo effectief is bij andere bevolkingsgroepen. Ook is de technologie alleen nog maar getest in een ziekenhuisomgeving. Of het op andere locaties, met slechtere belichting, net zo goed werkt is dus nog onduidelijk.

