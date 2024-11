Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffer toeslagenaffaire Iris in Uitstel van Executie: ‘Was afhankelijk van de Voedselbank’

De 37-jarige Iris heeft een loodzware tijd achter de rug. Ze werd slachtoffer van de toeslagenaffaire en belandde daardoor in de schuldhulpverlening. Ze klopt bij Uitstel van Executie aan voor een broodnodige nieuwe keuken.

De toeslagenaffaire is een gitzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Onlangs zagen we nog in de documentaire De Herstel-Hel dat duizenden gedupeerden van het (onterecht) terugvorderen van kinderopvangtoeslagen nog altijd op herstel wachten, zowel financieel herstel als herstel van hun waardigheid. Het zijn pijnlijke beelden, net als de film over de toeslagenaffaire De Jacht op Meral Ö.

Iris in Uitstel van Executie

Iris is alleenstaande moeder van twee kinderen. Zij werd ooit ten onrechte aangemerkt als fraudeur, wat haar diep in de problemen heeft gebracht. Nu komt ze niet toe aan het opknappen van haar keuken.

Presentator Martijn Krabbé gaat in de aflevering langs bij Iris in Rotterdam. Zij kwam twaalf jaar geleden in het huis te wonen. Haar zoon was net drie maanden, drieënhalf jaar later kwam haar dochter erbij.

„Mijn keuken is een doorn in het oog en ik kom er zelf niet aan toe als werkende moeder”, vertelt ze aan de presentator. Ze is cv-monteur. „Ik ben een van de weinige dames”, lacht ze. „Ik ben een stoere powervrouw, one of the guys. Mede dankzij het werk ben ik als alleenstaande moeder ook een beetje papa.”

❓ Hoe zit het ook alweer met de toeslagenaffaire? De toeslagenaffaire speelde tussen 2005 en 2019. De Belastingdienst bestempelde in die jaren talloze ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen, vaak onterecht, als fraudeurs. De meerderheid van deze vaders en moeders had een migratieachtergrond. De toeslagen werden vervolgens teruggevorderd, zonder dat er oog was voor de impact op de levens van deze gezinnen. 120.000 ouders en kinderen in ons land werden door de toeslagenaffaire getroffen.

Kinderopvangtoeslag stopgezet

In 2014 werd de kinderopvangtoeslag voor Iris zomaar stopgezet. „Ik wist op dat moment niet waarom. Mijn kinderen zijn half buitenlands en droegen een buitenlandse naam. De combinatie van een Nederlandse en een buitenlandse naam werd hoogstwaarschijnlijk door de belasting gezien als ‘dat klopt niet’, dus werd ik aangetekend als fraudeur”, legt ze uit.

Het ging van kwaad naar erger. „Ik moest bedragen terugbetalen en ben zo in de schuldhulpverlening terechtgekomen.” In totaal had ze 25.000 euro schuld. „Ik werd vijf jaar lang verplicht om fulltime te werken, het liefst nog meer, en ik moest zoveel inkomen mogelijk afstaan aan de schuldhulpverlening.”

‘Het heeft me ons huwelijk gekost’

Ze heeft het ontzettend zwaar gehad. „Het gevolg was dat ik met een minimaal inkomen rond moest komen en afhankelijk ben geweest van de Voedselbank. Al die geldzorgen en het opvangprobleem dat ontstond, heeft me ons huwelijk gekost.”

Haar leven staat sinds 2014 op zijn kop. „Sinds twee jaar is mijn leven in rustiger vaarwater terechtgekomen omdat ik zelf uit de schuldhulpverlening ben gekomen. Ik heb het geluk dat mijn ouders vlakbij wonen. Zij hebben mij er doorheen geloodst door te ondersteunen waar nodig. Ik ben heel dankbaar dat ze er voor mij en mijn kinderen steunen.” Als Krabbé aangeeft dat het team haar wil helpen met een nieuwe keuken, is ze sprakeloos.

Je kunt Uitstel van Executie terugkijken via Videoland.

