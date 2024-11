Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bondgenoten-kijkers keuren gedrag El Che af, die kus afdwingt: ‘Ze wil niet’

Kandidaat El Che probeerde gisteravond in De Bondgenoten een kus af te dwingen bij Demi. Maar kijkers vinden dat hij te ver ging, omdat Demi daar zichtbaar geen behoefte aan had.

In realityprogramma De Bondgenoten is eigenlijk altijd wel ruimte voor drama en heisa. Hoewel eerder het koppel Britt en Diederik menig kijker verbaasde, zijn er nu nog steeds bondgenoten die naar elkaar toetrekken. Eerder deed winnares Mary van der Laak een boekje open over de gang van zaken met het prijzengeld van het programma.

Drama en ‘koppels’ in De Bondgenoten

Onder meer Floris en Senna zijn al lange tijd met elkaar in de weer. Hoewel Senna pretendeert dat ze thuis met een jongen aan het daten is, kunnen zij en Floris niet van elkaar afblijven. En als het aan Floris ligt, gaan de twee er helemaal voor. Het is Senna die blijft ontkennen dat de twee een stel zijn. En dat valt een hoop mensen op. Ook Senna’s ouders, die recent langskwamen, hadden daar wel iets over te zeggen.

El Che heeft al een tijdje zijn pijlen op Demi gericht. Maar Demi ziet hem meer als een vriend, liet ze al eerder blijken. De groep moet voor een opdracht dit keer een rolstoeldans doen. En El Che maakte al snel duidelijk dat hij het allerliefst met Demi wil dansen.

El Che dwingend richting Demi

Terwijl Demi aan het begin van de uitzending nog met een slaapmasker op ligt te slapen, zegt El Che: „Hallo prinses.” Maar Demi slaapt nog, waarna El Che zegt: „Niet negeren.”

Het valt kijkers op dat El Che nogal dwingend kan zijn in de groep. Hoewel hij de rolstoeldans eerst niet zou doen, moet hij uiteindelijk toch invallen. El Che zit in de rolstoel en Demi doet de dans. En in de choreografie zit ook een zogenaamd ‘kus’-moment.

‘Ook de kus oefenen’

Demi en hij willen de dans iets spectaculairder maken en hoewel Demi oppert om wat extra dansbewegingen te doen, oppert El Che om de kus echt te doen.

Maar als het duo later aan het oefenen is, hoeft Demi niet ook de kus per se te oefenen. Die wil ze alleen tijdens de uitvoering doen. Daarna reageert El Che dat hij de kus wél wil oefenen. Teamgenoot Thalysha verbaast dat niks. „Ja dág El Che, je wilt haar lippen gewoon proeven.” El Che reageert geïrriteerd op haar opmerking.

„Als zij aangeeft dat ze dat niet wil, dan wil ze dat toch niet”, zegt Thalysha. Waarna Demi een compromis sluit en belooft één keer de kus te oefenen.

Bondgenoten-kijkers keuren gedrag El Che af

El Che overlaadt Demi nog even met complimenten over haar voorkomen in de dansjurk. Als het overgrote deel ‘s avonds op bed ligt, is het dan tijd voor de oefening mét kus. Hoewel Demi het allemaal praktisch en zakelijk probeert te houden, geeft El Che haar nog wat tips hoe zij hem moet kussen. Er mag volgens hem wel iets meer gehapt worden.

Kijkers keuren het gedrag van El Che behoorlijk af. Vooral omdat Demi overduidelijk uitstraalt dat zij het allemaal niet wil. Maar zij, door de dwingende aanpak van El Che, toch overstag gaat. Het kijkerspubliek bestempelt het drammende gedrag van El Che dan ook als ‘grensoverschrijdend’.

https://twitter.com/Amandaaa88_/status/1862237676662833517

https://twitter.com/Silvano_3447/status/1862235674117595141

https://twitter.com/manoeska61/status/1862228905580429730

https://twitter.com/MaryDGr/status/1862220069503189202

https://twitter.com/KastHans/status/1862217616691019974

https://twitter.com/AppevenJose/status/1862214627838365761

Je kijkt de Bondgenoten terug via KIJK.

Reacties