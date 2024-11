Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is Halloween-weekend: bij deze films doen we het liefst onze ogen af en toe stijf dicht

Halloween werd als griezel-feestdag gisteren in Nederland en wereldwijd officieel gevierd, maar dit weekend zul je er qua feestjes en speciale evenementen veel meer van merken. Zo ook in de bioscoop, waar de horrors je even om de oren zullen vliegen.

Dat ook Nederland inmiddels Halloween-minded is, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Sla je socials er maar even op na en je weet genoeg. Dat is ook te merken in de entertainment-wereld. Op het gebied van feestjes is het Halloween hier Halloween daar, inclusief natuurlijk verkleedpartijen, de nodige pompoenen en bloederige schmink. Airbnb biedt, zowel hier als in het buitenland, zelfs ‘spookhuizen aan’. Durf jij met Halloween een weekendje in deze huizen te gaan zitten? Op tv is het populaire spel De Verraders momenteel op RTL 4 en Videoland te zien, met een Halloween-editie.

Met Halloween-films onder de bank kruipen.

Je kunt natuurlijk ook in de bios griezelen, of thuis op de bank met een (horror)film op je televisiescherm. Bioscoop Pathé en Pathé Thuis zochten uit bij welke films Nederlanders het liefst onder de bank kruipen. Bij welke titels slaan we de handen voor onze ogen of liggen we er in bed nog steeds aan te denken? Dit zijn ze… zo kun je altijd nog beslissen of het voor jou tijdens Halloween wel zo verstandig is om dat bloederige gedoe en ijselijke gegil te zien en aan te horen.

Pennywise…

Je herkent het fragment hierboven misschien meteen, uit It. Je ziet Georgie, de kleine jongen die in een put van het riool gaat verdwijnen. De dader? De demonische clown Pennywise natuurlijk… Ach, je kent het vast. Zeker mensen die sowieso hard wegrennen als er ook maar een clown in de buurt is. Pennywise vinden wij nuchtere Hollanders het allerengste personage uit een film (zowel mannen als vrouwen). Tijdens Halloween, maar ook op alle andere dagen.

Pathé hield gisteravond een speciale Halloween-avond. Op Pathé Thuis kun je nu zo’n vijfhonderd films vinden die goed bij Halloween passen. Tijdens het griezelweekend kijkt meer dan een kwart van de Nederlanders een horrorfilm. Uit het onderzoek blijkt 29 procent van deze kijkers ooit een angst te hebben overgehouden aan het zien van bepaalde horrorfilmpersonages. Hadden we al iets over een clown in een riool gezegd?

Favoriete outfit op enge feestjes

Ghostface uit Scream is de populairste keuze voor een Halloweenoutfit, melden mensen die aan het horrorfilm-onderzoek deelnamen. Op de vraag wie het engste filmpersonage aller tijden is, selecteerden Nederlanders naast genoemde Pennywise het meeste Samara, het kruipende langharige meisje uit The Ring, en Annabelle, de doodenge pop uit The Conjuring-filmreeks. Chucky (Child’s Play) en The Nun (ook The Conjuring) konden tevens op stemmen rekenen. Opvallend genoeg worden ook griezels uit kinderseries genoemd, zoals Karbonkel en de Plaaggeest uit Bassie & Adriaan.

Veel mensen die ‘ja’ antwoorden op de vraag of ze een angst hebben overgehouden aan een film, geven aan dat juist menselijke personages Michael Myers (Halloween), Jason Voorhees (Friday the 13th) en Hannibal Lecter (Silence of the Lambs) hen angst inboezemen. Dit in tegenstelling tot bovennatuurlijke bangmakers.

