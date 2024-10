Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘De kinderen kosten gewoon ontzettend veel geld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 42-jarige Alyssa, die door haar kinderen anders naar geld is gaan kijken.

Naam: Alyssa (42)

Beroep: doktersassistente

Woonsituatie: samenwonend in een koopwoning, drie kinderen (11, 9 en 7)

Netto maandinkomen: 2750 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Dat je hard moet werken om geld te verdienen en dat je het niet zomaar uit moet geven. Mijn ouders zijn jaren geleden gescheiden en hoewel ik pas vijf was, herinner ik me nog precies de geldzorgen die mijn moeder had. We hadden het niet breed en mijn moeder moest echt goed op haar financiën letten. Met Sinterklaas kregen mijn broer en ik heus wel iets, maar dan één cadeautje per persoon.

Kleding droeg ik vaak meerdere seizoenen, in de winter kreeg ik er dan bijvoorbeeld een vestje overheen. Gelukkig kreeg mijn moeder een paar jaar later een beter betaalde baan en kregen we iets meer financiële ademruimte. We kregen toen ook een beetje zakgeld. Niet veel, dus als ik meer geld wilde, mocht ik bijvoorbeeld wel een klusje doen. Zo leerde ik dat voor niets de zon opgaat.”

Kijk je zelf ook op die manier naar geld?

„Ja, het is dus iets waar ik hard voor werk. Ik vind het ook zonde om dingen te kopen waar niks mee wordt gedaan, zoals bepaald speelgoed voor mijn kinderen. Begrijp me niet verkeerd, ze mogen echt wel wat hebben, maar het moet iets zijn dat ze écht leuk vinden. Er is tegenwoordig zoveel troep te koop. Of dat ze dan de zoveelste puzzel willen en na drie keer al uitgepuzzeld zijn.

Liever geef ik ze dan knutselspullen, daar hebben ze langer plezier van en het blijft uitdagend, want ze kunnen elke keer iets nieuws knutselen. En het is vaak niet duur, want voor een knutselsetje bij de Action betaal je misschien 4 of 5 euro. Verder vind ik dat je je geld goed moet beheren. Dat betekent: weten waar je het aan uitgeeft, of in elk geval zicht hebben op je eigen uitgaven en inkomsten. Zelf hou ik dat bijvoorbeeld wekelijks bij in een Excelsheet.”

Is er een moment geweest dat jouw visie op geld is veranderd?

„Ha, toen ik kinderen kreeg. Meisjes zijn blijkbaar duurder dan jongens, wist je dat? Meisjeskleding is bijvoorbeeld hartstikke schattig, maar het kost dus ook bijna veertig procent meer dan een simpele broek en shirt voor een jongen. Nou heb ik gelukkig drie meiden, dus ik kan de kleding doorgeven. Natuurlijk krijg je als ouder ook wat toeslagen, zoals kinderbijslag en kinderopvangtoeslag. Maar ja, toen mijn kinderen op de opvang zaten, kreeg ik weliswaar 1800 euro toeslag, maar moest ik alsnog 1200 euro per maand betalen – en dan gingen ze niet eens fulltime. Kunstvoeding, luiers, al met al waren we tientallen en soms honderden euro’s per maand kwijt aan de kinderen – geld dat ik voorheen nog op mijn spaarrekening zette.”

Vind je het belangrijk om een spaarpotje achter de hand te hebben?

„Ontzettend. Ik heb zelfs meerdere potjes op mijn bankrekening: één voor vakanties, de auto, onverwachte uitgaven – een wasmachine die stuk gaat, bijvoorbeeld. Maar ook potjes voor de kinderen zoals kleding, de ouderbijdrage op school – al gauw 45 euro per jaar per kind en aanslagen. Doordat we daar geld voor opzij zetten, kunnen we rekeningen wel in één keer betalen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Gelukkiger is niet het goede woord, maar ik zou wel wat ruimer kunnen leven dan ik nu doe. Niet opletten tijdens het boodschappen doen, zomaar een dagje naar een pretpark, betere voeding kopen in de supermarkt – helaas is gezond eten nog altijd duurder dan de ongezonde en vette happen. Al denk ik dat ik het vooral zou gebruiken om mijn hypotheek sneller af te lossen, dan zit de waarde in je huis en dat vind ik de centen wel waard.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Gek genoeg denk ik van wel. Je gaat toch leven naar het geld dat je binnen krijgt. Je koopt duurdere dingen, dus hebt nog steeds met een begroting te maken. En vrienden gaan ook iets van je verwachten, dat je misschien vaker etentjes voor je rekening neemt, of duurdere cadeaus koopt. Nou, dat lijkt me dus helemaal niks.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Je hebt zeker minder zorgen. En je kunt beter voor jezelf zorgen, door bijvoorbeeld een massage in te plannen, een weekend weg te boeken, leuke dingen te doen met je kinderen. Toch denk ik dat het echt niet verkeerd is om te weten hoe het is om ‘arm’ te zijn, dat je moet letten op je centen en soms stress hebt als je niet rondkomt. Niet fijn, maar je leert dan wel écht de waarde van geld – en je waardeert de kleine dingen ook beter.”

