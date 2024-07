Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vaak poepen is gezond? Dit is de beste stoelgangfrequentie

Poepen doet iedereen (ook mooie meisjes). Maar onze stoelgangfrequentie zegt kennelijk ook een hele hoop over onze gezondheid. Er is kennelijk een gezonde frequentie als het gaat om naar de wc gaan.

Praten over scheetjes of poep is niet het meest sexy onderwerp. Maar wel belangrijk, want het zegt een hele hoop over jouw gezondheid.

Onderzoek naar poepfrequentie

Recent Amerikaans onderzoek bekeek de toiletfrequentie van verschillende mensen en er bleek een belangrijke relatie tussen de poepfrequentie en algehele gezondheid.

Wie gaan er het minst vaakst naar het toilet voor een grote boodschap? Dat konden de onderzoekers vaststellen. Dat waren namelijk jongere mensen, vrouwen en mensen met een lager BMI. Zij poepten gemiddeld minder vaak.

Hoe vaak poepen is gezond?

Johannes Johnson-Martinez, de hoofdauteur van de studie, legt uit dat dat de stoelgangfrequentie een hoop zegt over iemands gezondheid. Vezel-fermenterende darmbacteriën, vaak geassocieerd met een goede gezondheid, komen voor bij mensen die één tot twee keer per dag poepen. Darmbacteriën met zogenoemde eiwitfermentatie staan vaker in lijn met obstipatie of diarree. Door de fermentatie van eiwitten kan namelijk de darmwand beschadigen.

Ook ontdekten de onderzoekers dat eiwitfermentatie in het darmmicrobioom gevolgen kan hebben voor de nieren. Dat kwam meer voor bij mensen met obstipatie. Leverschade werd vaker gelinkt aan mensen met diarree. Het lijkt er dus sterk op dat er een verband is tussen hoe vaak je poept, de kwaliteit van je darmmicrobioom en orgaanschade.

Beste stoelgangfrequentie

Mensen die veel vezels aten, genoeg water dronken en regelmatig sportten, hadden de beste stoelgangfrequentie. Gemiddeld één keer per dag.

„In een over het algemeen gezonde populatie laten we zien dat vooral obstipatie verband houdt met afwijkende bloedniveaus waarin bepaalde toxines voorkomen, die erom bekendstaan dat ze orgaanschade veroorzaken, voordat er verder klachten zijn”, legt onderzoeker Sean Gibbons uit.

Gezondheid

„Deze studie laat zien hoe de poepfrequentie alle lichaamssystemen kan beïnvloeden, en hoe een afwijkende stoelgang een belangrijke risicofactor kan zijn bij de ontwikkeling van chronische ziekten”, aldus Gibbons. „Dit is belangrijke informatie, zelfs in gezonde populaties, om gezondheid en welzijn verder te kunnen optimaliseren.”

