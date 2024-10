Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe Nederlandse serie Nemesis: een wereld van macht en bedrog

Of Nederland een belastingparadijs is, hangt af vanuit welk perspectief je het bekijkt. Feit is dat er in ons land volop belasting wordt ontweken en ontdoken. De nieuwe spannende Nederlandse serie Nemesis geeft een onthullend beeld over de duistere wereld van fraudeurs en machtswellustelingen.

Nemesis is een gloednieuwe spannende Nederlandse crimeserie die vanaf vandaag te zien is op Disney+. De serie duikt diep in de wereld van macht, belastingontwijking en fraude en geeft een inkijkje in de schimmige deals van de bovenklasse.

Met een sterke cast en een intrigerend plot belooft de serie veel spanning en drama. Je krijgt te zien hoe ver mensen bereid zijn te gaan om hun macht te behouden en hun geheimen te beschermen. Centraal staat een aantal personages dat verwikkeld raakt in frauduleuze deals en morele dilemma’s.

Nemesis volgt de levens van invloedrijke mensen die steeds verder verstrikt raken in de wereld van belastingontwijking en financiële misleiding. De serie geeft een realistisch beeld van de onderlinge dynamiek en de machtsspelletjes die in de top van de maatschappij worden gespeeld. De sterke cast en meeslepende dialogen dragen bij aan de spanning, terwijl morele keuzes centraal staan in het verhaal.

Actueel thema

Wat Nemesis extra interessant maakt, is het thema van belastingontwijking. Een onderwerp dat tegenwoordig steeds meer aandacht krijgt. Nederland wordt vaak genoemd als een belastingparadijs en deze serie speelt daar op in door te laten zien hoe de elite zich soms onttrekt aan wetten en regels, ten koste van de rest van de samenleving. De actualiteit van het thema maakt de serie niet alleen vermakelijk, maar ook prikkelend en relevant.

Verwachtingen hoog gespannen

Met de nieuwe serie slaat Disney+ een andere weg in door meer lokale producties aan te bieden. Nemesis is een spannende complotthriller met onverwachte wendingen en meeslepende drama’s en belooft een hoogtepunt te worden in het Nederlandse televisielandschap.

De serie is gebaseerd op het boek van Simon de Waal en toont aan dat politie en overheid grote moeite hebben om internationale criminaliteit aan te pakken. Het verschil tussen criminele bendes en multinationals vervaagt door belastingontduiking en misbruik van beperkte regelgeving. De thriller geeft een kijkje in de wereld van financiële misdaad en belastingontwijking in de top van Nederland: een schaduwwereld vol brievenbusfirma’s en doodlopende paper trails.

Verhaallijn Nemesis

Sylvia van Maele is officier van justitie in Den Haag en werkt nauw samen met Lars van Deurnen, een rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Hun onderzoek brengt de twee op het spoor van een meedogenloze elite die haar rijkdom en macht koste wat kost wil beschermen. Sylvia ontdekt intussen dat de regels en praktijken, die haar werk belemmeren, niet toevallig bestaan. Hoe groot is dit complot? Ze moet op haar intuïtie leren vertrouwen om te overleven, zelfs als dat betekent dat ze in opstand moet komen tegen de mensen die ze het meest vertrouwt.

De cast

Lies Visschedijk is Sylvia van Maele, Romana Vrede speelt Lars van Deurnen, Peter Blok vertolkt de rol van Ed Koppers, Jade Olieberg kruipt in de huid van Nina Jacobs, Bram Suijker speelt Markus Frederiks, Chris Peters heeft de rol van Martin Heezink en Florian Regtien is Julius Koppers.



Macht, verraad en rechtvaardigheid staan centraal in deze Disney+-serie van acht afleveringen. Nemesis is nu te streamen op Disney+ en belooft je constant op het puntje van je stoel te houden. De echte liefhebber kan nu gelijk de hele serie bingen!

In samenwerking met Disney+