We betalen weer meer huur voor een huis en hebben minder woningen te kiezen, hoe komt dat?

Amper een schappelijk huis om uit te kiezen. En gemiddeld behoorlijk wat meer huur per maand betalen in vergelijking met een jaar geleden. Dat is de stand van zaken op de woningmarkt. Pararius zocht dat uit en maakte de nieuwe cijfers vanmorgen bekend.

Het woningplatform ziet dat huurders in de vrije sector het afgelopen kwartaal opnieuw veel minder huizen om uit te kiezen hadden op de toch al krappe huurmarkt. Dat komt volgens Pararius deels omdat verhuurders hun huizen vaker hebben verkocht in plaats van ze nog een keer te verhuren.

Meer dan 12.000 keer ‘huur’ beschikbaar, maar…

In totaal kwamen 12.368 huizen in de vrije sector beschikbaar voor nieuwe huurders. Dat lijkt op het eerste gezicht best een aardig aantal, maar is véél lager dan vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2023. 37,6 procent maar liefst.

In het derde kwartaal gingen 2051 huizen in de verkoop die daarvoor nog als ‘huur’ te boek stonden. Dat cijfer betekent een stuk meer dan de 1261 huurhuizen waarbij dit in hetzelfde kwartaal in 2023 gebeurde, ziet Pararius (dat naar eigen zeggen een derde van het totale koopaanbod in Nederland vertegenwoordigt). Daarnaast zijn minder huizen gekocht om te verhuren.

Hugo de Jonge kwam met huur-wet

De vorige woonminister Hugo de Jonge kwam eerder dit jaar met een wet die de huurprijzen in het middensegment reguleert. Sommige verhuurders vinden het daardoor echter minder interessant om hun huis te verhuren. Zij besluiten de woning te verkopen als alle huurders weg zijn. Ook hogere belastingdruk zorgt er volgens het woningplatform voor dat dit vaker voorkomt.

Hoeveel huur betalen ‘we’ nu?

De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen, meldt Pararius verder over de belangrijke markt. Een huurhuis in de vrije sector kostte in het derde kwartaal gemiddeld 1751 euro per maand. Per vierkante meter gaat het om 19,28 euro. Dat betekent een stijging van 7,4 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2023. Vooral huurders in gezinswoningen zijn volgens Pararius meer geld kwijt.

Begin september kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek ook met cijfers over de gemiddelde huur. Daaruit bleek dat, gemeten in de zomer, de gemiddelde huurwoning het duurst was in dertig jaar.

🏚️ NVM ziet hetzelfde beeld De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) liet gisteren al weten dat in het derde kwartaal veel minder huurwoningen zijn verhuurd. NVM-makelaars verkochten toen meer huizen en vooral meer appartementen, mede doordat verhuurders hun huis in de verkoop deden.

Huur in Amsterdam: meer dan 2300 euro per maand

In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven werden naar verhouding meer grotere huizen verhuurd, dan in eerdere kwartalen. In de vijf grote steden stegen de prijzen die huurders per maand betalen. Zo legden huurders in Amsterdam afgelopen kwartaal gemiddeld 2305 euro per maand neer. Een jaar eerder was dit nog 2213 euro.

