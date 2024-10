Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deelnemers songfestival krijgen een ruimte om zich terug te trekken: ‘We hebben een zorgplicht’

Deelnemers aan het Eurovisie Songfestival (ESF) in Basel krijgen een plek om zich terug te trekken. Dat heeft de voorzitter van de raad van toezicht van het ESF, Bakel Walden, laten weten aan de Zwitserse krant Sonntagsblick.

„Als ESF hebben we een zorgplicht en we zullen in de toekomst de kwestie van welzijn nader bekijken”, zegt Walden. Volgens hem mogen er ‘een paar dingen’ uit de vorige editie niet opnieuw plaatsvinden.

‘Songfestival moet neutraal blijven’

Zo wordt de communicatie verbeterd en moet het evenement zo neutraal mogelijk blijven. „We kunnen de vele oorlogen en conflicten in de wereld niet oplossen tijdens het ESF”, aldus Walden. Daarmee verwijst hij naar de controverse rond de deelname van Israël.

Walden verwacht verder van deelnemers dat ze zich ‘eerlijk en respectvol’ zullen gedragen tijdens het komende songfestival. Het is nog niet duidelijk of Nederland meedoet aan de komende editie. de AVROTROS heeft na de diskwalificatie van Joost Klein tijdens de vorige editie van het songfestival nog geen besluit genomen.

Onafhankelijk onderzoek

Afgelopen zomer liet de European Broadcasting Union (EBU) onafhankelijk onderzoek doen naar de vorige editie, in het Zweedse Malmö. Daaruit kwamen serieuze aanbevelingen naar voren om het evenement te verbeteren.

Zo adviseert de onderzoeksorganisatie om een ‘welzijnsproducer’ aan te stellen, die ervoor moet zorgen dat de deelnemers zich veilig voelen. Ook kondigde de EBU eerder al aan de regels voor de delegaties te verduidelijken, meer samen te gaan werken met fanclubs en influencers en de veiligheidsmaatregelen te versterken.

Aan afloop van de vorige editie van het songfestival in Zweden waren diverse deelnemers, waaronder de Zwitserse winnaar Nemo en de Ierse Bambie Thug, kritisch. De sfeer achter de schermen was volgens hen ‘heel intens’. De EBU kreeg ook kritiek na de diskwalificatie van de Nederlandse Joost Klein vanwege een incident met een cameravrouw. Bovendien meldde de Israëlische inzending pesten achter de schermen.

