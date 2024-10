Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oeps! Kinderen krijgen in vliegtuig pikante film te zien door storing

Tijdens een vlucht van bijna tien uur is een lekker filmpje kunnen kijken op het scherm voor je door velen erg gewenst. Maar passagiers van een Qantas-vlucht van Sydney naar Tokio hadden zaterdag pech: door een storing was het entertainmentsysteem van het vliegtuig kapot en was er slechts één film beschikbaar. En daar waren vooral ouders van jonge kinderen niet bepaald blij mee.

Volgens een verklaring van de Australische luchtvaartmaatschappij in handen van CNN, konden passagiers op de vlucht van Sydney naar Haneda Airport in Tokio zaterdag geen films in het vliegtuig selecteren. Dat kwam door een technische storing in het entertainmentsysteem. Toen het het cabinepersoneel toch lukte om een film aan te zetten, was niet iedereen daar even blij mee.

Pikante film met Dakota Johnson

Het bleek namelijk nogal een pikante film te zijn, die zeker niet bedoeld was voor kinderen. Het personeel koos op verzoek van een aantal andere passagiers voor Daddio, een film met actrice Dakota Johnson. Die gaat over een taxichauffeur en zijn passagier die hun relaties bespreken, inclusief een affaire die het karakter van Dakota had met een getrouwde man.

Wat het cabinepersoneel waarschijnlijk niet heeft gezien, is dat de film ‘R-rated’ is, oftewel Restricted en dus niet bedoeld voor minderjarigen.

Kinderen zagen naaktscènes

In de film zitten naaktscènes, die ook de kinderen in het vliegtuig te zien kregen. Het was namelijk niet mogelijk om de schermen apart van elkaar uit te schakelen. „Je had de schokken door het vliegtuig moeten horen. Die arme kinderen en hun ouders”, schreef een van de passagiers achteraf op social media.

Na veertig minuten stopte het cabine personeel de film, waarna er iets werd afgespeeld dat wel geschikt is voor de hele familie: Inside Out 2.

De luchtvaartmaatschappij heeft inmiddels excuses aangeboden en onderzoekt wat er precies fout is gegaan. „De film was duidelijk niet geschikt om af te spelen voor het hele vliegtuig.”

