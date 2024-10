Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weten hoe oud je wordt? Wetenschappers denken dit nu te kunnen voorspellen

Met een simpel wangstrijkje te weten komen hoe oud je wordt. Het klinkt als iets uit de verre toekomst, maar niets is minder waar. Als het aan een groep internationale onderzoekers ligt, wordt dit al veel sneller realiteit.

De een is op zijn 80ste nog topfit, terwijl de ander al op 60-jarige leeftijd ‘krakkemikkig’ rondloopt. Maar wat bepaalt nu eigenlijk hoe snel je veroudert? Dat hangt af van meerdere factoren, zoals wat je eet, hoeveel je beweegt en hoe je omgaat met stress.

Hoe oud is je lichaam?

Dit alles laat ‘sporen’ op je DNA achter, een soort chemische vlaggetjes of ‘epigenetische markers’. Samen vormen deze epigenetische markers een soort biologische leeftijd die aangeeft hoe oud je lichaam in werkelijkheid is, ongeacht je kalenderleeftijd.

Om deze biologische leeftijd te kunnen lezen, maakten wetenschappers tot nu toe gebruik van bloedtesten, maar uit een nieuwe studie blijkt dat er een veel makkelijkere manier is, namelijk een uitstrijkje van de binnenkant van je wang. Onderzoekers bedachten een speciale methode, ‘CheekAge’, die het mogelijk maakt om epigenetische markers in wangcellen te analyseren. Niet alleen is deze methode minder invasief dan het afnemen van een bloedtest, CheekAge blijkt ook nog een zeer nauwkeurig te zijn in het voorspellen van iemands sterfterisico.

Wangcellen vertellen het risico op sterven

De methode werd getest op de gegevens van 1500 Schotse proefpersonen, geboren in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Uit het onderzoek blijkt dat voor elke ‘verouderingssprong’ die door de CheekAge-test gemeten werd, het sterfterisico met 21 procent toenam. CheekAge blijkt dus sterk geassocieerd te zijn met het sterfterisico bij ouderen.

Bovendien blijkt de test ook te werken wanneer er bloedcellen gebruikt worden. Het lijkt er dus op dat er een soort universeel verouderingssignaal is dat in meerdere weefsels in ons lichaam te vinden is.

Volgens de onderzoekers kan deze nieuwe methode artsen helpen om gerichter advies te geven over leefstijl en preventieve maatregelen, maar ze benadrukken ook dat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

