Wilders: ‘Weet niet hoe lang we vrolijk doorgaan zonder noodwet’

Linksom of rechtsom, de noodwet om de asielinstroom te beperken moet er komen. Dat benadrukt PVV-leider Geert Wilders vandaag. Hij speculeert op een val van het kabinet als de noodwet er niet komt. „Als we dat niet krijgen, dan heeft het kabinet een probleem.”

Het wordt een ‘moeilijk verhaal’ als er voor een andere manier wordt gekozen om tot asielmaatregelen te komen, stelt de de PVV-voorman. „Ik weet niet of we dan nog heel lang vrolijk doorgaan”, zei hij vanmiddag.

Coalitiepartijen zijn het oneens over noodwet

Op korte termijn wil premier Dick Schoof met de leiders van de vier coalitiepartijen (PVV, NSC, VVD en BBB) om tafel om uit de asielimpasse te komen. Dat wordt volgens Wilders een ‘spannend’ overleg omdat de partijen het met elkaar oneens zijn.

„Ik ben natuurlijk altijd bereid om te praten. Ik ook ook dat we eruit komen. Maar er moet dan wel heel wat gebeuren”, zei PVV-leider Wilders vanmiddag. Hij benadrukt dat de route via het noodrecht in het coalitieakkoord staat. „Dus het is allemaal heel mooi en aardig, maar we hebben het wel afgesproken.”

Gemoederen liepen hoog op

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen twee weken gelden liepen de gemoederen tussen de vier coalitiepartijen hoog op. NSC wil de noodwet liever niet omdat daarmee de Tweede Kamer buitenspel gezet wordt. Alleen als de motivering van de wet ‘deugdelijk’ is en de Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet, geen negatief advies uitbrengt, stemt de partij ermee in. De PVV wil juist dat de wet er koste wat het kost komt en Wilder zei toen al dat hij ‘geen ruggengraat van een banaan heeft’.

Ook vandaag maakt hij duidelijk dat de PVV niet van plan is om water bij de wijn te doen. „Je probeert er altijd met elkaar uit te komen, maar zonder noodknop wordt dat wel een heel moeilijk verhaal voor ons.”

