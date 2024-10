Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ashwagandha bestempeld als ‘schadelijk’, maar waarom ligt het nog bij de drogist?

Nederlanders grijpen massaal naar voedingssupplementen: pillen, poedertjes en middelen om je gezondheid een boost te geven of stress te verlagen. Logisch, want je mentaal en fysiek in topconditie voelen is essentieel voor een happy and healthy life, toch? Menig gezondheidsgoeroe grijpt al snel naar kruidenpreparaten als St. Janskruid of Ashwagandha, maar is dit nou zo’n goed idee?

Volgens Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, zit er een donkere keerzijde achter zo’n onschuldig-lijkende Ashwagandha thee of supplement. Maar waarom wordt het stofje dan toch nog verkocht?

Kruidenpreparaten bij de drogist

Kruidenpreparaten zijn producten die gemaakt zijn van plantaardige ingrediënten, vaak kruiden, en worden gebruikt voor hun therapeutische of gezondheidsbevorderende eigenschappen. Ze komen in verschillende vormen: gemalen in capsules, verwerkt in thee en oliën, of in zalf en crèmes. Maar dat een product gemaakt is van natuurlijke ingrediënten, betekent nog niet dat het veilig is. Het RIVM kwam al eerder met een onderzoek naar kruidenpreparaten met Withania somnifera, de werkzame stof in Ashwagandha.

Hoe schadelijk is deze stof dan voor je gezondheid? Het RIVM adviseert om geen kruidenpreparaten met Withania somnifera te gebruiken, vooral niet tijdens de zwangerschap. Hoe kan het dat deze capsules dan toch gewoon bij de Holland & Barrett in het schap liggen?

Wieke van der Vossen legt uit: „Ashwagandha wordt inderdaad nog verkocht omdat het nog niet strikt verboden is door de wet. Er is onderzoek gedaan naar Withania somnifera in opdracht van het ministerie, uiteindelijk komt het werkzame stofje dan op een lijst van verboden middelen. Hiervoor is écht goed onderzoek nodig. Het rapport is gepubliceerd, maar het mag nog legaal verkocht worden. Het begint met wetgeving, maar deze is nog niet compleet doorgevoerd.“

Volgens Wieke van der Vossen is de voedingssupplementen-branche een schimmige markt. „Mensen slikken soms iets, omdat ze vooral de goede verhalen horen: de kennis blijft vaak achterwege maar de invloed is groot. Eigenlijk zou je het risico niet kunnen nemen, ook niet als andere mensen het slikken”

Waar wordt Ashwagandha voor gebruikt?

De werkende stof in Ashwagandha genaamd Withania somnifera wordt veel gebruikt bij stress, vermoeidheid of om beter te slapen. In een maatschappij waar angst en burn-out op de loer liggen, kan menig Nederlander wel wat ontspanning gebruiken. Hoe makkelijk is het om daar gewoon een pilletje voor te nemen, en je klachten ‘verdwijnen’ als sneeuw voor de zon? Helaas is dit te mooi om waar te zijn. „Het is de quick fix die mensen aanspreekt, Wat is er nou makkelijker dan een pilletje nemen om je levensstijl te veranderen? De één kan wat gevoeliger zijn voor een bepaald stofje dan de ander, kijk dus uit met wat je in je lichaam stopt”, aldus Wieke van der Vossen.

Het onderzoek van de RIVM geeft aan dat de stof in Ashwagandha schadelijk is voor de lever en voor de concentraties van schildklierhormonen en cortisol. In Oosterse landen, zoals China en India, wordt Withania somnifera zelfs gebruikt om abortus op te wekken. Daarom is het vooral voor zwangere vrouwen enorm oppassen.

