Opgebiecht: ‘Ik vind mijn nieuwe baan niet leuk’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Justine (38), die haar nieuwe baan niet leuk vindt.

„Al jaren werkte ik in hetzelfde bedrijf, op de salesafdeling van een grote wintersport-outlet winkel. Enorm leuk en uitdagend werk, plus dito collega’s. Tot een nieuwe chef het salesteam kwam versterken, een jaar geleden, waarmee het niet klikte. Ik vond hem te belerend, te hiërarchisch, dat was ik van alle voorgangers niet gewend. Toen een goede collega het met hem aan de stok kreeg en daarop besloot weg te gaan, begon ik ook te twijfelen. Ik zat al tien jaar in deze functie, misschien was dit wel de druppel, een aanleiding om een nieuwe baan te zoeken?

Paar sollicitaties

Ik kreeg al geregeld LinkedIn-verzoeken van recruiters en besloot ze eens in de gaten te houden. Ik had zelfs een paar sollicitaties, maar dat liep dan op niks uit – de uren of salarisonderhandelingen liepen stuk, ik had het namelijk redelijk goed voor elkaar op mijn huidige werk, met flexibele uren, veel thuiswerken en een riant salaris.

Tot ik op een baan stuitte die wel aan mijn huidige eisen voldeed. Eén dag per week op kantoor, de rest vanuit huis. Een salaris dat hoger lag dan mijn huidige, en dan zaten de provisies er nog niet eens bij. En ze wilden mij hebben! Een match made in heaven, zou je zeggen, zij het niet dat ik van het werkveld geen kaas had gegeten, namelijk de IT. Maar omdat ik heb geleerd dat je alles kunt verkopen – of dat nou een snowboard of een telefonieprogramma is – wilde ik het wel proberen. Ik had er zelfs zin in, om mijn tanden in deze compleet nieuwe uitdaging te zetten. Mijn bijna ex-collega’s vonden het geweldig voor me en waren zelfs een tikkeltje jaloers – de voorwaarden klonken hen goed in de oren. Hoewel ik ze ging missen, vond ik het héérlijk om die deur na tien jaar achter me dicht te gooien. En begon ik een week later al bij mijn nieuwe werkgever.

Veel te abstract

Maar eerlijk… het overviel me allemaal nogal. Sowieso een nieuw bedrijf, nieuwe mensen, een nieuwe werkwijze, zelfs de wc’s zijn anders, het was gewoon even wennen. En dan de materie… ik snapte totaal niet waar het over ging als ik bij vergaderingen zat, vond al die IT-termen véél te abstract en kreeg er eerlijk gezegd ook weinig energie van. Dat iemand blij is met ski’s of een snowboard kan ik visualiseren, maar een of andere firewall? Ja, ik snap dat het fijn is, maar er is niet sexy’s aan. Sowieso viel de hele IT-wereld me tegen, wat een saaie bedoening is dat zeg.

Opgebiecht: nieuwe baan niet leuk

Toch wilde ik het tijd geven, alles was natuurlijk net nieuw en ik moest gewoon wennen. Maar nu, na zes maanden, vind ik het nog steeds verschrikkelijk. Ik mis mijn oude werk, mijn oude collega’s, en twijfel of ik wel om de juiste redenen ben weggegaan. Tegelijkertijd wil ik niet meteen opgeven. Ik heb zelf mijn baan opgezegd, ik wilde dit toch graag? Op mijn nieuwe werk durf ik het niet te vertellen – mijn baas is loeiaardig en vraagt me steeds of ik alles snap, dus daar ligt het niet aan. Maar dit alles opbiechten, dat durf ik nog niet. Ze zien me aankomen, die avonturier die met hangende pootjes terugkomt.

Ik heb mezelf nog iets langer de tijd gegeven, omdat ik echt wil proberen er het beste van te maken. Al ga ik nog steeds elke dag met een steen in mijn maag naar mijn werk. Maar als ik het na de kerst nog steeds niet leuk vind, ben ik weg. Al hoop ik nog steeds dat dat vanzelf komt, want zóveel functies waren er op dit moment nou ook weer niet. Ik probeer er maar niet te veel aan te denken, want dan word ik nerveus – en ik troost me maar met de gedachte dat dit hoe dan ook eindig is – later zal ik er hopelijk lachend op terugkijken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

