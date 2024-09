Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het effect van hogere btw op sport: ‘Genereert nu inkomsten, maar kan desastreus zijn’

Na de presentatie van de Miljoenennota lijkt het echt door te gaan: de verhoging van de btw op sportactiviteiten van 9 naar 21 procent. Dat betekent dat jouw fitness-abonnement een stuk duurder wordt, net als zwemlessen. Voor Klaas Koster van het Nederlands Genootschap van Vitalogen (NGvV) betekent dat weinig goeds en bedreigt die verandering de gezondheid van miljoenen Nederlanders.

Het kabinet heeft besloten om niet te bezuinigen op sport en om treinkaartjes iets minder duur te maken. Maar een btw-tarief van 21 procent voor sportabonnementen, zwemlessen en toegangskaartjes voor sportwedstrijden? Die staat vooralsnog gewoon op de planning.

‘Hoger btw-tarief op sport bedreigt gezondheid’

Volgens Koster leven we in „een tijd waarin overgewicht, burn-outs en stress toenemen”. Hij noemt het dan ook een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen met een kleinere portemonnee harder geraakt worden door dit tarief. „Sporten helpt stress en overgewicht te voorkomen, maar wordt door deze maatregel minder toegankelijk, vooral voor mensen met een beperkt budget. Het risico bestaat dat sporten als een luxe wordt gezien, met als gevolg een toename van gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en obesitas.” Onlangs waarschuwde het Diabetes Fonds al voor een heuse ‘diabetesgolf’. Diabetes herkennen? Dat doe je zo.

Maar sport(lessen) is niet het enige waarop het kabinet de btw wil verhogen. Ook boeken worden de dupe van de tariefstijging. Koster: „Lezen is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid, maar wordt al minder populair, vooral onder jongeren. Een prijsstijging van boeken kan deze trend verder versterken. De overheid zou in plaats daarvan moeten kijken naar alternatieve belastingmaatregelen, zoals op ongezonde producten of oppervlakkige content op sociale media, die de aandachtspanne verkorten en geen bijdrage leveren aan persoonlijke groei.”

‘Investeren in maatregelen die sporten en lezen stimuleren’

Al met al lijkt het geen gezonde keuze van het kabinet, voor zowel de lichamelijke als mentale gezondheid van de Nederlander. Koster roept het kabinet dan ook op om te investeren in maatregelen die sporten en lezen juist stimuleren in plaats van minder toegankelijk maken.

Zo noemt de vitaliteitsexpert „subsidies voor sportscholen die gewichtsverlies en gezondheid bevorderen of het toegankelijker maken van boeken”. „Dit zou op lange termijn niet alleen zorgen voor een gezondere, weerbaardere samenleving, maar ook tot lagere zorgkosten leiden. De voorgestelde btw-verhogingen lijken op korte termijn inkomsten te genereren, maar de langetermijneffecten op de volksgezondheid en het welzijn van de bevolking kunnen desastreus zijn.”

Reacties