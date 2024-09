Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze trucs misleiden supermarkten jou (en deze supermarkten doen dat het vaakst)

Diverse supermarkten gebruiken misleidende trucs om klanten te laten geloven dat bepaalde producten goedkoper zijn geworden. Sommige verhogen eerst de prijs van een product, om daarna te pronken met een zogenaamde prijsverlaging.

Dat supermarkten niet altijd deugen is niet nieuw. Eerder dit jaar werd Albert Heijn nog voor de rechter gesleept. Dit omdat ze jarenlang fouten op kassabonnen maakten, schreef Metro. Nu heeft de Consumentenbond honderden prijsverlagingen onder de loep genomen. Het ging om aanbiedingen in de filialen zelf en online. Uit hun steekproef blijkt dat „de meeste beloften rammelden”.

Deze supermarkten misleiden de klanten

Maar welke supermarkten zijn het dan die veel misleiden? Vooral Aldi, Dirk en Jumbo lijken zich hier schuldig aan te maken. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is niet blij. „Supermarkten strooien met niet-bestaande, achterhaalde of twijfelachtige prijsverlagingen. Daarmee zetten ze consumenten op het verkeerde been.”

Er zijn meerdere manieren waarop de supermarkten de klanten misleiden. Zo blijkt dat sommige producten nooit in prijs verlaagd zijn. Of supermarkten adverteren met een prijsverlaging van maanden geleden. Dat mag niet, want een supermarkt mag nooit langer dan 30 dagen met een prijsverlaging adverteren.

Prijs verhogen en daarna weer verlagen

Twijfel je weleens of een korting wel echt is? Die twijfel lijkt dus terecht te zijn. Er zijn zelfs supermarkten die een product tijdelijk in prijs verhogen, om daarna klanten te kunnen lokken met de zogenaamde verlaging. Dirk bijvoorbeeld, die supermarkt promootte goedkopere margarine waarvan de prijs eerst is gestegen. Dat deden ze „stapsgewijs met 30 cent om het vervolgens met 6 cent te verlagen”.

De onderzoekers hebben meer voorbeelden. „In een Jumbo-filiaal bijvoorbeeld staat bij een pakje boter ‘blijvend in prijs verlaagd’. Terwijl de prijs van dat pakje boter in 5 maanden tijd juist met 21 procent gestegen is. Van 1,80 euro naar 2,18 euro.” En Aldi adverteerde met een prijsdaling van het bakpapier, terwijl die verlaging al een jaar oud blijkt te zijn.

Supermarkten zeggen het niet bewust gedaan te hebben

Hoe dit kan? De supermarkten lijken zich te verschuilen achter smoesjes, als de Consumentenbond ze confronteert. Aldi, Dirk en Jumbo zeggen dat de prijzen niet opzettelijk verhoogd zijn, om daarna te adverteren met de verlaging. Ook zouden door menselijke fouten schapkaarten te lang blijven hangen. De drie supermarkten beloven nu de datum van de prijsverlaging te vermelden, zodat je kunt zien dat ze niet langer dan 30 dagen reclame maken met de verlaging.

Het zijn niet alleen supermarkten die trucs gebruiken. Ook fabrikanten verleiden je maar al te graag om een voedingsmiddel in je winkelmandje te gooien. Metro zette eerder een aantal van de trucs die daarbij worden gebruikt op een rij.

