Terrasseizoen afgesloten met verkiezing favoriete terras van Nederland

Hoewel we heus nog wel af en toe in het herfstzonnetje op een terras zullen zitten, is het échte terrasseizoen toch echt voorbij. Als afsluiting van een sfeervolle en gezellige horecazomer is Zeumeren Watersport uit Voorthuizen uitgeroepen tot ‘favoriete terras van Nederland’.

‘Een terrasje pakken’… Deze woorden staan synoniem voor gezelligheid. En terecht, want een terras is dé plek om onder het genot van een hapje en een drankje samen te zijn met anderen. Dit was voor Lipton Ice Tea reden om de verkiezing ‘het favoriete terras van Nederland’ te organiseren. De uitreiking vond maandag 23 september voor de derde keer plaats. De eerste keer was in 2022, destijds bedoeld om de horecabranche een hart onder de riem te steken na de moeilijke coronaperiode. De verkiezing was zó’n succes dat hij daarna opnieuw georganiseerd werd.

Geldbedrag van 50.000 euro

In Safaripark Beekse Bergen werd Zeumeren Watersport uit Voorthuizen maandag dus uitgeroepen tot Het Lipton Terras van 2024. Een titel waar ook nog eens een geldbedrag van maar liefst 50.000 euro aan vastzit.

Eigenaar Arjen Kraan en het team van Zeumeren Watersport konden hun geluk niet op. In juni werden ze al favoriet terras van de maand – waar een prijs van 10.000 euro aan verbonden was – maar nu kregen ze dus de hoofdprijs. “Drie jaar geleden beloofde ik mijn team en al onze vaste watersportgasten de mooiste watersportplek van Nederland te creëren”, vertelt hij enthousiast. “Hier moet iedereen weggaan met een grote glimlach. Met de hulp van Lipton Ice Tea kan ik investeren in nieuwe wakeboardschansen en andere objecten voor in het water.”

De ultieme horecaervaring

Grand Café Zarautz uit Scheveningen werd tweede. Eigenaar Harry Zarautz is dolblij met de titel en de prijs van 30.000 euro.

Hij wil het gewonnen bedrag investeren in een nieuw terras, zodat hij het volgende terrasseizoen de gasten van zijn buurtcafé nog warmer kan ontvangen dan hij nu al doet.

De derde prijs ging naar het Limburgse Terras Maasoever uit Berg aan de Maas. Ook in de winter krijgen hun gasten een warm welkom op het ruime terras. Onder hen veel eenzame ouderen. Eigenaresse Yvette Janssen: “We zijn ontzettend trots op de derde plek.”

Grote glimlach

Terrassen zijn voor velen dé plek om samen te komen en te genieten van elkaars gezelschap, maar ze doen zo veel meer: ze houden onze culturele tradities springlevend en brengen een bruisende sfeer in dorpen en steden, waardoor deze plekken nóg aantrekkelijker worden voor zowel inwoners als bezoekers.

Met de verkiezing van de meest favoriete terrassen van Nederland worden horecaondernemers ondersteund in hun ambitie om hun gasten de ultieme ervaring te bieden. En, om met de woorden van de grote winnaar te spreken, met een grote glimlach naar huis te laten gaan.

