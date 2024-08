Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om Levia, een nieuw soort sigaret die roken met een smaakje tóch mogelijk maakt

Roken met een smaakje is begin dit jaar in de ban gedaan, maar tabaksproducent Philip Morris omzeilt de regelgeving op slinkse wijze met een nieuw product: Levia. In deze sticks zit geen tabak, maar wel nicotine. En dus is het net zo verslavend en ook schadelijk.

In Nederland geldt sinds 1 januari 2023 een verbod op vapes met smaakjes als aardbeienijs, suikerspin en mango. Er mogen geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt gebracht worden. Voor sigaretten geldt dit verbod al sinds 2020.

Met het verbod hoopt de overheid het vapegebruik onder jongeren terug te dringen. Vapen is ‘in’ onder jongeren en het vermoeden heerst dat dit komt door de zoete smaakjes.

Levia, nicotinehoudende sticks

Philip Morris kwam onlangs met een nieuw soort sigaret, de Levia-stick. Het is niet helemaal hetzelfde als vapen, en ook niet als de ouderwetse sigaret. Het grootste verschil is dat er geen tabak in zit, maar cellulose, een plantenextract. En daardoor vallen ze niet onder het smaakjesverbod, want dat geldt alleen voor tabaksproducten. De sticks moeten worden verhit met een apart apparaat en zijn er in twee smaken: menthol en bessen. „Volgens dit wet is dit een kruidenproduct”, zegt Dave Krajenbrink, woordvoerder van de rookvrije generatie (een samenwerkingsverband tussen KWF, Hartstichting en Longfonds), tegen Metro.

„Het is dezelfde truc van de tabaksindustrie om jongeren verslaafd te maken aan nicotine. Alles is erop gebrand dat jongeren dankzij die smaakjes geïnteresseerd worden. Dat ze alsnog verslaafd raken aan nicotine, terwijl het een schadelijk product is. Als je eenmaal verslaafd bent aan nicotine, is het heel moeilijk om er vanaf komen. De tabaksindustrie zoekt nieuwe klanten, want de oude klanten zijn ziek en dood. Ze hebben vervangers nodig om toch voor de omzet te zorgen.”

Krajenbrink legt uit dat nicotine niet alleen verslavend is, maar ook schadelijk voor de gezondheid. „De bloeddruk gaat omhoog, het brengt schade aan de bloedvaten en de hersenen. De hersenen zijn tot je 21ste nog niet volgroeid.”

Burgerinitiatief pleit voor nicotineverbod

Wat is dan de oplossing? „Zo snel mogelijk actie ondernemen en die maas in de wet dichten”, zegt Krajenbrink. „Zorgen dat ook dit product onder het smaakjesverbod valt. Op dit moment zijn de producten die daarin staan vrij specifiek omschreven.”

Er klinkt bovendien een steeds luidere roep om een algeheel verbod op nicotine. Zo is er burgerinitiatief Nicotinee, dat wil bereiken dat jongeren uit bepaalde geboortejaren geen nicotineproducten meer mogen kopen. Omdat die grens steeds opschuift, ontstaat er een nicotinevrije generatie. „Daarvan zijn wij voorstander. Op termijn ban je het gebruik uit. Maar de Nederlandse overheid is zover nog niet.”

Vorige Volgende

Reacties