Ruimtemissie van acht dagen duurt al twee maanden, astronauten vast in ISS

De ruimtemissie zou slechts acht dagen duren, maar inmiddels zitten de twee astronauten, Butch Wilmore en Suni Williams, die op 8 juni met de Starliner van Boeing naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vertrokken, al zeker twee maanden vast. De kans bestaat zelfs dat ze pas volgend jaar weer naar huis kunnen.

Het was de allereerste bemande vlucht met de Starliner, maar tijdens de reis naar het ruimtestation deden zich al meteen problemen voor. Hoewel Wilmore en Williams hun bestemming alsnog veilig wisten te bereiken, is terugkeren een stuk problematischer.

Niet duidelijk wat fout ging tijdens ruimtemissie

Twee maanden later zitten de twee nog altijd vast in het ruimtestation. Ook is het nog steeds niet duidelijk wat er precies fout ging tijdens hun ruimtereis en zolang die duidelijkheid er nog niet is, is terugkeren geen optie.

Vermoed wordt dat het gaat om problemen met de voortstuwing van de raket. Ook zouden er een aantal heliumlekken zijn. Deze problemen lijken veroorzaakt te worden door te veel hitte rondom de stuwraketten, waardoor de teflonlaag van de raket bol komt te staan. Hierdoor komt er minder brandstof in de raketten. Helemaal zeker is dit echter niet en daarom is er discussie over of het wel veilig genoeg is om Wilmore en Williams terug te laten keren met de Starliner.

Starliner mogelijk onbemand terug

Hoewel al snel duidelijk werd dat de ruimtemissie langer zou duren dan in eerste instantie gepland was, hield de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vol dat de problemen meevielen. Tot gisteren althans. Toen gaf de ruimtevaartorganisatie toe dat de problemen ernstiger zijn dan gedacht en dat de kans dat de Starliner onbemand moet terugkeren groot is.

Dat zou betekenen dat Wilmore en Williams met een andere raket terug moeten keren, namelijk met de Crew Dragon van concurrent Space X. Maar dat kan pas in 2025 gebeuren. In dat geval moeten de astronauten dus nog zeker zes maanden in het ruimtestation vertoeven.

Hoewel het nog wel even kan duren voor de astronauten terug naar huis kunnen, is het niets vergeleken bij de tijd die de Russische kosmonaut Oleg Kononenko in de ruimte spendeert. Afgelopen februari verbrak hij het oude record van 878 dagen.

