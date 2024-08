Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar is gemberthee eigenlijk goed voor? En hoeveel mag je ervan drinken?

Gember is die geelachtige kruidige smaakmaker die we regelmatig in een wokgerecht of curry gooien. Maar tegenwoordig plakken we ook de ‘gezondheidssticker’ op de gember. Waar is gemberthee eigenlijk goed voor? Hoeveel gemberthee kun je drinken? En zitten er ook nadelen aan gember?

Gember, je weet wel die pittige wortel die inmiddels regelmatig, net als kurkuma, in theeën wordt gebruikt. In de zogenoemde Ayurvedische leer (de oudste Indiase geneeskunde) wordt gember veel gebruikt tegen allerlei kwaaltjes.

Beperkt wetenschappelijk onderzoek gember en gezondheidsvoordelen

Hoewel ze in sommige landen zweren bij gember, is men in de Westerse geneeskunde er niet van overtuigd dat gember wonderen verricht. Zo vertelde Renger Witkamp, hoogleraar Nutritrional Biology aan de Wageningen Universiteit, tegen het wetenschappelijke Quest dat er weinig wetenschappelijk bewijs is over de helende kracht van gember. „Dat geldt ook voor de bewering dat het goed is voor je weerstand. Sommige studies laten zien dat gember een klein beetje helpt tegen de pijn bij artrose.”

Ook Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, ontkrachtte dat er wetenschappelijke onderbouwing is voor de gezondheidsclaims op gember.

Overigens haalt Witkamp ook aan dat een placebo-effect aan de orde kan zijn. „Je denkt dat je gezond bezig bent en daardoor voel je je ook beter”, concludeerde hij.

Waar is gember goed voor?

Er is één effect van gember dat in wetenschappelijke studies aardig overeind blijft: de positieve werking op het maag-darmkanaal. Het lijkt erop dat gember een ‘anti-emetisch’ effect heeft, wat betekent dat het helpt tegen braken en misselijkheid. Dat schreef ook Metro eerder, dat de pittige wortel ontstekingsremmend werkt en goed is voor de spijsvertering. Ook stimuleert gember de bloedsomloop en kan zo bijvoorbeeld koude handen en voeten verminderen. Niet gek dus dat we geneigd zijn om in de koude winterdagen een gembertheetje te nuttigen. Ook heeft gember een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel.

Woman’s Health schreef welke drie belangrijkste werkzame stoffen er in gember zitten en wat dat voor de gezondheid doet. Namelijk:

Gingerol: zorgt voor de pittige smaak, stimuleert de leverfunctie en vermindert misselijkheid Shogoal: werkt ontstekingsremmend en pijnstillend Zingiberene: creëert de geur en draagt bij aan gezonde spijsvertering.

Hoeveel gemberthee kun je drinken?

Overal waar ‘te’ voor staat, is niet goed. Dat geldt ook voor liters gemberthee drinken. Gember past volgens het Voedingscentrum binnen een gezond dieet, maar wel in de juiste hoeveelheid. Aangeraden wordt om per dag niet meer dan 4 gram gember tot je te nemen. Dat kun je zien als niet meer dan vier koppen gemberthee op een dag.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Nadelen van te veel gember

Ben je toch iets te enthousiast met jouw gember-inname? Dan kun je daar last van krijgen. Te veel gember wordt gelinkt aan een lage bloeddruk en maag- en darmklachten.

Zo deed onder meer het National Center for Complementary and Alternative Medicine onderzoek en vonden de onderzoekers dat gember voor bijwerkingen kan zorgen als gasvorming, een opgeblazen gevoel en maagproblemen. Maar dat is niet alles, bij een hoge dosis gember kan je ook last krijgen van brandend maagzuur en diarree.

Dat laatste komt door het actieve ingrediënt in gember: gingerol, dat ook hierboven genoemd werd. Hoewel dat stofje dus voordelen heeft, kan te veel ervan niet prettig zijn voor jouw maag en darmen.

Wanneer kun je gemberthee beter vermijden?

Gemberthee is niet voor iedereen geschikt. Zo zijn er een aantal kwalen of gezondheidsproblemen die niet goed samengaan met gember. Welke dat zijn?

Galstenen

Hartkwalen

Koorts

Mensen die bloedverdunners gebruiken

Oppassen bij zwangerschap en borstvoeding

Twijfel je of gember geschikt is voor jou? Neem dan altijd even contact op met je huisarts of specialist.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Reacties