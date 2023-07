Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is te veel gember gevaarlijk? Dit zijn de bijwerkingen als je (te) veel gember eet

Gember als thee, gember in je curry of gember door je smoothie, we kunnen niet genoeg van het gezonde knolletje krijgen. In de Ayurvedische leer (de oudste Indiase geneeskunde) wordt het niet voor niets veel gebruikt tegen allerlei kwaaltjes, maar bestaat er eigenlijk zoiets als een teveel aan gember? En kan gember gevaarlijk zijn?

Gember is populair onder de foodies en iedereen die zich met gezonde voeding bezighoudt, het heeft immers ontzettend veel gezondheidsvoordelen.

Het werkt bijvoorbeeld ontstekingsremmend, geeft je spijsvertering een boost en werkt tegen misselijkheid. Er zijn nog veel meer voordelen, maar doordat het bijna werkt als een natuurlijk medicijn zou je ook moeten oppassen voor een overdosis.

Is een teveel aan gember gevaarlijk?

Je zou het haast niet geloven, maar het antwoord is: ja, er zitten risico’s aan te veel gember eten. Met gember eten an sich is gelukkig (!) niets mis, zolang het bij kleine beetjes blijft.

Deze gezondheidsrisico’s kan te veel gember met zich mee brengen:

Maagklachten

De bijwerkingen van dit natuurlijke medicijn gaan meestal over maagklachten, zo blijkt. Hoe zit dat?

Het National Center for Complementary and Alternative Medicine deed hier onderzoek naar en vond dat kan gember voor bijwerkingen kan zorgen zoals gasvorming, een opgeblazen gevoel en maagproblemen. Maar dat is niet alles, bij een hoge dosis gember kan je ook last krijgen van brandend maagzuur en diarree.

Dat laatste komt omdat het actieve ingrediënt in gember, gingerols, zorgt voor een snellere spijsvertering waardoor je last kan krijgen van diarree. Geen dodelijke risico’s, maar wél vervelend.

Verlaagde bloeddruk

Omdat gember de bloeddruk kan verlagen, verhoogt het daarmee het risico op een onregelmatige hartslag.

Oppassen tijdens zwangerschap

Hoewel er nog meer onderzoek naar gedaan moet worden, zeggen sommige dokters dat je moet oppassen met veel gember eten als je zwanger bent omdat het het risico op een miskraam zou vergroten. Bij een inname van minder dan 1,5 gram zou er niets aan de hand zijn.

Gember helpt tegen misselijkheid, waarvan je vooral in de beginperiode van je zwangerschap veel last van kan hebben, maar de effecten ervan op embryo’s zijn nog niet duidelijk.

Huiduitslag

Gember kan mogelijk voor huiduitslag zorgen, dat is echter niet bij iedereen het geval. Bij sommigen kan het irritatie in de mond veroorzaken. Ben je daar gevoelig voor, pas dan op met hoeveel gember je eet.

Bloedingen

Sommige deskundigen zijn van mening dat gember bloedingen kan veroorzaken vanwege de anti-bloedplaatjes (bloedverdunnende) eigenschappen en dus bloedingsproblemen kan verergeren.

Zij menen dat gember het risico op bloedingen vooral verder kan verhogen wanneer het samen met andere kruiden zoals kruidnagel, knoflook, ginseng en rode klaver wordt gegeten. Maar again, daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan.

Bij maximaal 4 gram gember per dag zou hier geen last van moeten hebben.

Dus eigenlijk zoals met alles geldt: geniet, maar met mate!