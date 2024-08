Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (6) Onwaarschijnlijke Femke Bol bij gemengde estafette, waar leidt dit toe?

Met diep respect ook voor haar drie collegalopers, maar Femke Bol is toch de absolute raket van de Nederlandse estafetteploegen. Bij de gemengde estafette 4×400 meter leidde dat vanavond in Parijs tot goud. Blinkend goud. En waar gaat dit voor Femke Bol verder nog toe leiden?

De aanloop naar de series tijdens deze Olympische Spelen kende een teleurstelling: Liemarvin Bonevacia, moest door een hamstringblessure afhaken. Nederland voelde zich toch prima, want Femke Bol werd gespaard. Cathelijns Peeters liep in haar plaats en was goed genoeg om de finale te halen.

Drie keer prima, maar dán Femke Bol

De Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd (twee mannen, twee vrouwen) werd in Tokio 2021, toen het nummer voor het eerst bij de Olympische Spelen werd afgewerkt, vierde. De vraag was nu: haalt ‘Oranje’ een medaille? Het woord goud werd eigenlijk niet zo hard uitgesproken. Maar ja, ‘we’ hebben Femke Bol. Lieke Klaver, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink en dus Femke Bol wonnen in een uitverkocht Stade de France de finale in een Nederlands en Europees record van 3.07,43. Sterker: de tijd is slechts 2 honderdsten boven het wereldrecord dat de Amerikanen gisteren tijdens de halve finale behaalden.

Klaver, Omalla en Klein Ikkink waren hartstikke goed, maar Femke Bol was werkelijk ongelooflijk. Zij nam op de vierde plaats het stokje over, lag een halve baan verder derde en toen… Kijk maar:



🔥🇫🇷 | GOUD! Wat een legendarische eindsprint van Femke Bol! Kippenvel! Het eerste atletiekgoud is nu al een feit.🎽​🇳🇱 #Paris2024 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/tRilQ9U7dO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 3, 2024

Eerste goud atletiekploeg

Bol rukte als slotloopster naar de eerste positie met een machtige eindsprint, zoals hierboven te zien is. Het is de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de voor de atleten pas begonnen Olympische Spelen. Voor de zaterdag betekende dit het tweede goud, na Karolien Florijn in haar skiff bij het roeien.

Het zilver was voor het favoriete team van de Verenigde Staten en het brons was voor Groot-Brittannië. De Amerikaanse Kaylyn Brown zag de ontketende Bol op de laatste meters voorbij komen. De splittijd van Femke Bol was 47,93 seconden, een mannentijd. Daarover was de Amersfoortse voor de camera van de NOS oprecht verbaasd. Om er lachend met haar direct na de wedstrijd altijd hoge stem aan toe te voegen: „Oh, dan ben ik in vorm.”



🥈 Eerder succes Voor de gemengde estafetteploeg was er eerder zilver op de WK van 2022 in Eugene en afgelopen juni brons op de EK in Rome. De finale van de WK atletiek vorig jaar in Boedapest blijft memorabel, omdat vedette Femke Bol toen enkele meters voor de finish in eerste positie plotseling instortte en ten val kwam. Vanavond zei Bol dat ze dat zij daar nog altijd kwaad om is. Over zoete wraak gesproken…

Nieuwe ster aan het firmament

Bondscoach van de gouden estafetteploeg is Laurent Meuwly en een opvallende loper voor Oranje is Eugene Omalla. Niet alleen omdat deze hardloper de vervanger was van Liemarvin Bonevacia, maar ook omdat hij nog maar kort een Nederlands paspoort heeft. Omalla heeft een Oegandese vader.

Naast deze nieuwe ster, hebben we dus tijdens deze Olympische Spelen meteen al een superster: Femke Bol. Zitten er drie plakken met een gouden kleur erin? Dat kan. We zien Bol nog op de 400 meter horden en de damesestafette (4×400 meter).

