Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermoeid na een tijd in de zon? Dat komt hierdoor, aldus experts

Zelfs als je gewoon aan het relaxen bent op een ligstoel bij het zwembad of op het strand, heb je misschien gemerkt dat je je extra slaperig voelt na buiten in de zon te hebben gelegen. Waarom gebeurt dit? Experts geven uitleg.

„De zon veroorzaakt verschillende veranderingen waardoor ons lichaam harder moet werken, wat leidt tot vermoeidheid”, klinkt het in een notendop. Ga je de zon in, en die zal komende week volop aanwezig zijn, kun je deze signalen herkennen.

Vermoeid na tijd in de zon

Zo is je lichaam constant bezig om de temperatuur te verlagen naar een normaal niveau, weet dr. Patrick Mularoni te vertellen aan HuffPost. „Je lichaam doet drie dingen om af te koelen: je ademt sneller, je hartslag gaat omhoog en je zweet meer.” Dit vergt allemaal extra energie van je lichaam, waardoor je je vermoeid kunt voelen.

„In extreme gevallen, wanneer ons lichaam niet effectief kan afkoelen, kunnen mensen hittegerelateerde aandoeningen ontwikkelen”, zegt arts interne geneeskunde aan het Ohio State University Wexner Medical Center, dr. Shengyi Mao.

Harder werken om normale functies uit te voeren

Ook is te veel ultraviolette straling van de zon erg belastend voor de huid. „Het lichaam moet cellulaire schade afweren en herstellen, wat kan resulteren in een vermoeid gevoel”, aldus Mao.

Uitdroging kan evenals een oorzaak zijn van vermoeidheid. „In de zon verliezen we sneller water door de hitte en verdamping, dus zijn we sneller geneigd om uitgedroogd te raken”, zegt Mao tegen HuffPost. „Als we uitgedroogd zijn werkt ons lichaam harder om de normale functies uit te voeren, waardoor we ons moe kunnen voelen.”

Advies voor in de zon

Het drinken van alcoholische en cafeïnehoudende dranken kan je „waterbalans nog verder verstoren” en je nog meer uitdrogen, voegt Mularoni eraan toe. Ga je de zon in? Bescherm je huid, zoek schaduw op en blijf gehydrateerd, luidt het advies.

Reacties