Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liefjes: pubers van 14 op de camping op zoek naar de liefde: ‘Mijn God, we gaan hier dood’

Misschien herinner je je het als de dag van gisteren, dat je nog met je ouders mee op vakantie móest. Naar een cámping. En dat terwijl je hormonen misschien wel in de rondte vlogen. In de Zappdocu Liefjes over de liefde, volgt de tv-kijker op drie zondagen drie meisjes van 14 over, nou ja, precies dát.

Pubers met fladderende vlinders dus (al zeggen ze vaak van niet), ‘lekker’ op de camping in de Zuid-Franse Ardèche. HUMAN volgde Malak, Celia en Jae – eigenlijk Jaelynne – tijdens hun zomervakantie en vooral tijdens hun wens iets te ontdekken in de liefde. De omroep kreeg het in Liefjes voor elkaar om drie meisjes van 14 te vinden met totaal verschillende fases op het – sorry voor de bejaardentaal meiden – liefdespad. Wat brengt de Franse zomer hen?

Hartstikke leuk om dat alvast te zien, leek Metro voor tv-rubriek Blik op de Buis. Want tja, puberen… wat een tijd. We schreven eerder aan de hand van een pedagoog al op hoe je met pubers het beste omgaat.

Camping in Liefjes belooft weinig goeds

Nou, je neemt die gassies beter niet mee naar de camping, zo blijkt in Liefjes meteen. „Mijn God”, zijn de eerste twee woorden die bij aankomst tussen de tenten klinken. „Ik heb nog nooit een camping in het echt gezien. Maar mam, je zei dat het een glamping was.” Gevolgd door: „Mijn God, we gaan hier dood. De wc’s op school zien er beter uit dan dit.”

Dat drie meisjes van 14 tijdens die ‘horrortocht’ een camera op zich gericht willen, lijkt wel een wonder. Gênaaaaaaaaaant, toch? Op vakantie met je ouders en dan nog in een tént ook! Toch niet, blijkbaar. Met de grappige aankomst is Liefjes direct veelbelovend, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar het om draait. De liefde, dáár gaat het om.

De drie pubers in Liefjes

Mocht je overwegen om Liefjes en de zoektochten naar de liefde te gaan kijken, we stellen de drie hartstikke leuke meiden graag even aan je voor.

Malak vindt de liefde

Malak is met haar alleenstaande moeder in de Ardèche. Een moeder die maar weinig geluk in de liefde heeft, laat dochterlief weten. Zelf wil Malak dolgraag weten hoe pure en ware liefde voelt en jawel, ze wordt in Zuid-Frankrijk verliefd. Malak is hartstikke stoer, want ze stapt zo op onbekende meisjes af om te vragen of ze mag meedoen met tafelvoetbal. Zonder blikken of blozen vraagt ze gelijk maar of die dames op jongens of meisjes vallen. Zij op allebei wel, maar het liefst jongens. Wat een open boek, deze dame.

Hoe stoer ook, Malak zien we in Liefjes ook in een groot t-shirt zwemmen. Ze vindt „haar lichaam niet zo leuk”. Daar is helemaal niets mis mee, maar deze tiener is daar als zoveel leeftijdsgenoten heel onzeker over.

Celia heeft een verboden liefde

Celia komt naar de camping met haar ouders en broertje. Zij is al wat verder in de liefde, heeft een vriendje, maar dat is nogal gecompliceerd. De Turkse jongen is moslim en mag niet verliefd op Celia zijn. Deze puber van 14 „wil zijn ouders niet laten winnen” en ze denkt dat zij voor elkaar bestemd zijn, dus ze zoekt telkens contact. Haar vriendje neemt echter zelden op. We zien Celia ‘s avonds alleen op de camping staan om te bellen en de voice-mail in te spreken. „Hey, ik zie dat je niet teruggebeld hebt, maar ik wil je graag even laten weten hoe mijn dag was.”

Arme meid. Toch komt Celia best overtuigend over en lijkt zij zich niet zo snel te laten gekmaken.

Jae leeft de liefde online

En dan is er natuurlijk nog Jae, die we in Liefjes met haar moeder, de vriend van mams en zusjes en twee broertjes zien. Jae lijkt genoeg te hebben aan de onlinewereld. Camping en vakantie of niet, ze vermaakt zich met Snapchat, Instagram en TikTok. Net als thuis speelt de liefde zich daar eigenlijk af. Wat Jae betreft kan de liefde best digitaal zijn.

De tiener „was maar één keer echt verliefd”. Dat duurde overigens vijf jaar en soms spraken ze elkaar twintig uur per dag, vertelt Jae alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ze is 14 hè… Nee, ontmoet heeft ze die liefde nooit. Of eigenlijk wel: online. Hij wilde Jae wel in het echt ontmoeten. „Maar ik durfde het niet.” Een bijzondere, die Jae. Metro gelooft (en hoopt) zomaar dat zij diep in haar hart ‘echte vrienden’ op de camping wil vinden. En misschien wel de liefde.

Liefjes is intiem en kwetsbaar, maar zonder oordeel

Het valt te prijzen dat Zappdoc van HUMAN voor Liefjes drie totaal verschillende meisjes heeft weten te strikken. Drie tieners met uiteenlopende verhalen, die kwetsbaar en intiem durven zijn. Het is fijn om deze leuke dames te volgen, zonder dat er ook maar een ergens een oordeel doorklinkt. Jammer dat het maar om drie maal 25 minuten gaat.

Er is veel leuks namelijk, pubers zullen – al dan niet giechelend – genieten. Een tienertweeling op een bankje in een bijrol bijvoorbeeld, die het fenomeen tongzoenen bespreekt. De meiden denken „zoiets hun hele leven écht niet te zullen doen”. Open boek Malak praat met een Frans meisje over ‘later kinderen krijgen’. „Wist je dat vrouwen als ze zwanger zijn de hele dag huilen? Echt elke dag!”

Het is heerlijk en ook interessant om als kijker weer even terug te keren naar je eigen belevingswereld van toen. Misschien was je wel continu aan het badmintonnen in plaats van Tiktokken, maar die fladderende vlinders: die zijn vast weinig veranderd.

Aantal blikken uit 5: 4

De jeugd-documentaireserie Liefjes kun je vanaf 25 augustus drie zondagen om 17.25 uur bij HUMAN zien op NPO 3. Terugkijken kan ook, via Zappdoc.

Vorige Volgende

Reacties