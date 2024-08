Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duits hotel ingestort, Urker vrouw en kinderen onder puin vandaan gehaald

Bij de instorting van het Duitse hotel in de plaats Kröv aan de Moezel in de deelstaat Rijnland-Palts zijn ook drie Nederlanders betrokken. Het gaat om mensen uit Urk.

Twee mensen, een vrouw en een kind uit Urk, zijn levend onder het puin vandaan gehaald, bevestigt de gemeente. Een collega van de vrouw, die bij de lokale krant Het Urkerland werkt, meldt dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man van de vrouw ligt nog onder het puin. Volgens Het Urkerland zijn er momenteel artsen bij hem. Collega’s staan in contact met familieleden.

Een woordvoerster van de gemeente Urk zegt in nauw contact te staan met de familie. „We leven erg mee en we bidden voor de familie van iedereen die eronder terecht is gekomen”, zegt de woordvoerster. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er tot nu toe geen consulair hulpverzoek is ontvangen in Duitsland. „We staan klaar om bijstand te verlenen als daartoe wordt verzocht”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Onder het puin is ook een dodelijk slachtoffer gevonden. Details over de identiteit zijn niet bekendgemaakt. In totaal zijn vier mensen onder het puin vandaan gehaald, onder wie de Nederlanders. De politie spreekt van meerdere zwaargewonden.

De lokale politie van Trier kon niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Volgens een verklaring van de politie zijn er rond de 250 hulpverleners aanwezig. De politie noemt het een „extreem moeilijke reddingsoperatie” doordat er meerdere verdiepingen ingestort zijn. Op beelden is te zien dat brandweerlieden het gebouw binnen zijn gegaan. Voor de deur staan ambulances klaar.

Kröv ligt in het westen van Duitsland. De streek is geliefd bij toeristen vanwege de wijngaarden daar. Het ingestorte hotel, genaamd Reisschenke zum Ritter Götz, bestond uit zestien kamers, een klein terras en restaurant. Volgens het lokale toeristische bureau is het hotel gebouwd in 1685.

ANP

