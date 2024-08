Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IJs in wijn: mag het nu wel óf niet?

In de zomer gooien we overal ijs in: frisdranken, water, cocktails, maar waarom is er over ijs in wijn nu altijd een discussie gaande? En waarom krijgen wijnkenners de rillingen van mensen die wél ijs in hun wijn willen hebben?

Volgens Ashley Herzberg, een wijnmaker voor Avaline Wine, heeft het te maken met maken de manier waarop ijs de visie van de wijnmaker verandert. Maar: „De regels zijn te rigide en we zouden creatiever moeten zijn en een drinkervaring moeten kunnen aanpassen aan onze eigen voorkeuren.”

Wijn met ijs

Rigide regels: dat zijn de regels rondom ijs in je wijn zeker. „De schoonheid en het nadeel van iets met zoveel geschiedenis als wijn is de waargenomen etiquette die ermee gepaard gaat”, verklaart Herzberg in een interview met HuffPost.

Wel benadrukt Herzberg dat het geen mythe is dat de smaak van de wijn verandert, als er ijs bij gedaan wordt. „IJs verandert het karakter van wijn op veel manieren. Het kan het mondgevoel veranderen door de alcohol te verdunnen, de zuurgraad wijzigen door de pH te verhogen en natuurlijk kan het de smaken verdunnen. Dit is niet per se slecht, maar het verandert de wijn wel van de visie die de wijnmaker had op de dag van bottelen.”

Maar daar houdt het volgens de wijnkenners niet bij op: „Temperaturen die lager zijn dan de normale serveertemperatuur van een wijn maken een wijn ‘strak’ en verminderen aroma’s, wat op zijn beurt de algehele smaakperceptie verder vermindert”, legt Art DeCaro, gecertificeerd sommelier, uit. „In wezen verlies je misschien een aantal van de complexiteiten en nuances die de wijn in de eerste plaats speciaal maken.” Maar ook hij benadrukt dat het uiteindelijk gaat om wat iedereen zelf lekker vindt.

Hoewel sommige wijnkenners geloven dat geen ijs toevoegen aan de wijn „de enige harde, snelle en rigide wijnregel is”, willen de meesten toch gewoon doen wat hun klanten het liefst willen. „De wijncultuur moet inclusief en flexibel zijn, zodat iedereen zijn eigen pad naar genot kan vinden”, klinkt het bij verschillende wijnkenners. „Het mengt zich allemaal van binnen, dus waarom niet? Bovendien helpt het je gehydrateerd te blijven.”

Verkoelen

Wil je toch van de smaak genieten op de traditionele manier? Dan zijn er genoeg manieren om de wijn koud te houden. „Ik maak graag een theedoek nat, wikkel hem om een ​​fles wijn en zet hem 20 minuten in de vriezer”, tipt Herzberg.

En DeCario voegt vaak wat zout toe aan het ijsbad, om het vriespunt te verlagen. „Waardoor het ijs langzamer smelt en de fles effectiever en sneller wordt gekoeld. Draai daarbij de fles regelmatig om het koeleffect te vergroten.”

