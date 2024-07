Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet je je ook insmeren in de auto?

Met deze zomerse temperaturen is je goed insmeren met zonnebrand een must. Maar moet dat eigenlijk ook voordat je in de auto stapt?

Het heeft even geduurd, maar de zomer lijkt nu toch écht zijn intrede te doen in Nederland. Komende week kan het lokaal zelfs tropisch warm worden. Zo kan het morgen in het zuidoosten van het land plaatselijk zo’n 32 graden zijn.

Dit is waarom je je moet insmeren in de auto

Volgens KWF Kankerbestrijding is het zeker verstandig om je ook in te smeren als je in de auto zit, of achter ander glas.

Dat zit zo. Er zijn twee soorten UV-stralingen: UVA en UVB. UVB-straling kan je huid meteen beschadigen. Deze straling zorgt ervoor dat je huid rood wordt en verbrandt. Dat vergroot de kans op huidkanker. Het heeft overigens ook positieve effecten, want je maakt er vitamine D door aan. Deze vorm van straling komt over het algemeen niet door glas heen. Hierdoor kun je ook niet bruin worden als je in de auto zit.

UVA-straling komt wél door glas heen. De hoeveelheid hangt af van het type glas. Deze vorm van straling zorgt er niet zo snel voor dat je direct verbrandt, maar brengt wel schade aan omdat het diep in je huid dringt. Je huid veroudert sneller en je kunt er bovendien huidkanker door krijgen. Insmeren dus!

Beschermt zonnebrand tegen UVA- én UVB-straling?

Hoe zit dat eigenlijk met zonnebrand? Beschermt dat tegen beide stralingen? Meestal wel, maar niet altijd. Je kunt dit zien aan de logo’s op het flesje. Bescherming tegen UVB-straling wordt aangegeven met het SPF-logo. Als de zonnebrandcrème ook tegen UVA-straling beschermt, staat dat logo erbij. Meestal is dat een rondje met de letters UVA erin. Zonnebrand die tegen beide beschermt, noemt men ‘breed spectrum’.

Overigens is de bescherming tegen elke vorm van straling niet het enige waar je op moet letten bij het kopen van zonnebrand. Metro vertelde eerder welke zonnebrandcrèmes de Consumentenbond afraadt en gaf wat overige tips over zonnebrand. Wat is bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum, hoeveel moet je smeren en hoe vaak?

