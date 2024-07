Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zieke ex-volleybalster Myrthe Schoot maakt diepe indruk in Humberto à Paris

Myrthe Schoot (35) was een geweldige volleybalster: in de nationale top, in Duitsland en bijna vierhonderd keer in Oranje. Vorig jaar juli beëindigde zij haar imposante carrière, om vervolgens te horen dat zij ernstig ziek was. Myrthe Schoot is tot haar geluk bij de Olympische Spelen in Parijs aanwezig en schoof gisteravond voor een indrukwekkend verhaal aan in talkshow Humberto à Paris.

Er klinkt al wat gemopper in het land over het ontbreken van Nederlandse medailles tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Zoals Ranomi Kromowidjojo met drie maal goud bijvoorbeeld wél deed (een interview van Metro met de ex-zwemster lees je hier). Maar bij sommige verhalen denk je helemaal niet meer aan zulk gemopper; zoals het verhaal van Myrte Schoot.

Myrthe Schoot schitterende niet alleen in de sporthal

Misschien ben je niet zo in het (vrouwen)volleybal thuis en denk je toch: ‘Hé, die Myrthe Schoot die ken ik ergens van’. Dat kan kloppen. Dit voorjaar was zij, ook al indrukwekkend, te zien in tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Zij voelde zich tijdens de opnames van dat programma van Jeroen van Koningsbrugge, waarin ‘cursisten’ worden opgeleid tot special forces, al ziek. Schoot hield dat voor de tv-kijkers verborgen. Later kreeg zij iets vreselijks te horen: Myrthe Schoot leed aan eierstokkanker.

In november deelde zij het nieuws met de buitenwereld:



Nachtmerrie voor Myrthe Schoot

Twintig jaar lang deed Myrthe Schoot op het hoogste niveau aan volleybal. Met Oranje werd de geboren Winterswijkse vierde tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ook won zij drie keer zilver tijdens een EK. Humbero Tan gisteravond in zijn talkshow: „Het jaar waarin Myrthes nieuwe leven zou beginnen, veranderde in een nachtmerrie. In haar buik werd een tumor ontdekt van maar liefst 17 centimeter.” Tan wist niet zo goed wat hij zich daarbij voor moest stellen en sloeg aan het meten. De tumor bleek precies even groot als zijn best imposante smartphone.

De afgelopen maanden kunnen voor Myrthe Schoot worden samengevat met één woord: chemokuren. Haar ooit zo lange haardos is veranderd in een ‘kort koppie’, maar aan tafel in Humberto à Paris straalt ze. „De Olympische Spelen, die Olympische ringen, ik vind het iets magisch. Dus ik vind het echt fantastisch om hier te zijn. Onder de omstandigheden van het afgelopen half jaar, gaat het best goed eigenlijk.”

Hier zie je Myrthe Schoot in veel betere tijden, tijdens de Olympische Spelen in Rio:

‘Ziekte opgepakt als topsport’

„Het afgelopen half jaar heb ik zes chemo’s gehad en een operatie”, vertelt Myrthe Schoot openhartig. Ze had natuurlijk verwacht dat het leven na de topsport er heel anders uit zou zien. „Een totaal andere afslag dan dag in dag uit volleyballen. Ik was een beetje aan het zoeken, aan het genieten en nieuwe dingen aan het oppakken. Dan krijg je ineens deze diagnose, dat was emotioneel heel pittig.”

Myrthe Schoot was jarenlang maar met één ding bezig geweest en wilde nieuwe dingen leren. Ze begon bijvoorbeeld werken bij sportorganisatie NOC*NSF. „Daar haalde ik heel veel plezier uit, maar het viel allemaal stil. Ik kwam letterlijk thuis te zitten en besloot mijn ziekte op te pakken als topsport. Ik besloot een tijdje in quarantaine te gaan, want de dokter zei: een griepje kan nu je dood zijn, omdat je zo’n slechte weerstand hebt. Dus heb ik deuren van ons huis bijna hermetisch afgesloten en me teruggetrokken. Dat was wel even een heel andere bubbel en vibe dan genieten van het leven.”



Myrthe Schoot denk nu weleens: wat als ik nu nog aan topvolleybal had gedaan? „Had ik het dan eerder herkend, omdat je leven dan nog hetzelfde is? Nu stond mij leven al op z’n kop. Ik ging van een WK spelen naar afstuderen. Ik zat letterlijk opeens achter m’n computertje een scriptie te schrijven, eigenlijk van fysiek actief naar niks doen. We hadden ook niet een huis gekocht dat we helemaal gestript hebben.”

Symptomen die ze qua ziekte had, waren er wel degelijk al even. Maar ze parkeerde ze onder het mom van ‘het zal er wij horen’. Bij dat nieuwe leven dus, waarin ook Kamp van Koningsbrugge op haar pad kwam. En twee weken na die opnames het woord eierstokkanker haar leven ging beheersen.

Waterige ogen in Humberto à Paris

Nu kon Myrthe Schoot gistermorgen toch bij de eerste wedstrijd van haar oud-volleybalcollega’s zijn, Nederland – Turkije. Ze ging kijken met handbalkeepster Tess Wester en cabaretier/schrijver Peter Heerschop, vaste gast in Humberto à Paris. Heerschop had een prachtig (en ellenlang en emotioneel) betoog over de volleybaldag bij Oranje geschreven en las deze aan tafel voor.

Ook hadden verschillende speelsters van het Nederlands team nog een videoboodschap voor Myrthe Schoot gemaakt. Dat er wat waterige ogen aan de tv-tafel volgden, was niet meer dan logisch. Wil je Peter Heerschop en de video’s terugkijken, dan kan via Videoland.

Reacties