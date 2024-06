Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win! Maak kans op een Easy Toys-pakket voor ‘het nodige zelfvertrouwen in bed’ (gratis tips)

Voel je je soms onzeker tussen de lakens of durf je niet aan te geven wat je fijn vindt? Geen zorgen, je bent echt niet de enige, zo bleek uit de onlangs gehouden Nationale Seksenquête van Easy Toys. Voor wie een beetje hulp nodig heeft: Metro mag twee ‘pretpakketten’ van hetzelfde merk weggeven. Mét een satisfyer en nog enkele andere leuke gadgets.

Seks blijft eeuwig een veelbesproken onderwerp, veel door deskundigen zoals deze week nog Goedele Liekens in een column over een grotere kans voor een orgamse voor de vrouw. En door seksuoloog Eveline Stallaart, natuurlijk, sinds enige tijd een bekend tv-gezicht van Married at First Sight en Vandaag Inside (Metro interviewde Stallaart dit voorjaar).

Eveline Stallaart pleit voor open communiceren

Uit de Nationale Seksenquête van EasyToys blijkt dat 42 procent van de mensen niet makkelijk over seks praat met hun (seks)partner. Dat is zonde. Het praten over seks kent namelijk vele voordelen. Als je open met je (seks)partner kunt praten over jullie seksleven, leer je niet alleen je eigen verlangens kennen, maar ontdek je ook nieuwe manieren om elkaar te verwennen. „Open communiceren draagt bij aan het verkleinen van de orgasmekloof”, vindt Eveline Stallaart.

Voor je meedoet aan Metro‘s winactie voor een pakket van Easy Toys (zie onderaan), lees je hier eerst de ‘nodige’ tips, opgesteld door genoemde deskundige Eveline Stallaart.

Easy Toys-tips van Eveline Stallaart

Praat erover

Communicatie is key, ook in de slaapkamer. Voel je je onzeker of heb je bepaalde wensen? Gooi het op tafel. Het delen van je verlangens en zorgen kan niet alleen je band met je partner versterken, maar ook je zelfverzekerdheid een boost geven. En wie weet, misschien ontdek je wel nieuwe dingen die jullie allebei fantastisch vinden. Eveline Stallaart geeft aan: „Het belangrijkste is dat wij als vrouw ook bewust zijn dat we mogen ontdekken wat onze wensen en grenzen zijn. Dat we niet enkel onze partner plezieren, maar dat we ook ons eigen plezier voorop stellen. Meer voelen en minder denken!”

Go solo!

Ken je lichaam en wees niet bang om te experimenteren. Solo-sessies kunnen je veel leren over wat je lekker vindt en hoe je het ultieme genot kunt bereiken. Wanneer je weet wat je fijn vindt, kun je dit gemakkelijker communiceren naar je partner. Bovendien, het verkennen van je eigen seksualiteit is niet alleen nuttig, maar ook super leuk. Experimenteer met een speeltje om te ontdekken op welke plekjes jij graag aangeraakt wordt. Vorige maand was de Mei Masturbatiemaand waarin je jezelf kon challengen op allerlei vlakken. Een digital detox bijvoorbeeld, waarbij de uitdaging is om te masturberen waarbij je enkel je eigen fantasie gebruikt. Geen beeldmateriaal dus.

„Het delen en te weten komen wat we fijn vinden van elkaar kan soms spannend zijn. Helemaal als er een nieuwe partner is, of als je dit nog niet eerder hebt gedaan. Er heerst ook niet zomaar een orgasmekloof”, aldus Eveline Stallaart.

Vergroot je kennis

Weten is meten, en dat geldt ook voor seks. Lees boeken, bekijk educatieve video’s of volg workshops over seksualiteit. Hoe meer je weet, hoe zelfverzekerder je je zult voelen. Het is tijd om de mythes te ontkrachten en te leren wat echt werkt. Plus, het kan je nieuwe ideeën geven om uit te proberen.

Zelfzorg en zelfliefde

Lief zijn voor jezelf is essentieel. Werk aan je zelfbeeld en zelfliefde. Doe dingen die je gelukkig maken en waar je je goed bij voelt. Of het nu gaat om lichaamsbeweging, meditatie of het dragen van lingerie waarin je je onweerstaanbaar voelt, het is allemaal goed. Wanneer je je goed voelt over jezelf, straal je dat uit en voel je je vanzelf zekerder in bed.

Realistische verwachtingen

In een wereld waar alles perfect lijkt te moeten zijn, kan de druk op seksuele prestaties behoorlijk hoog oplopen. Laat porno of andere onrealistische standaarden je beeld niet vertroebelen. Echte seks is rommelig, grappig en allesbehalve perfect. Eveline Stallaart: „En dat is juist het mooie ervan. Accepteer dat niet elke vrijpartij even bijzonder zal zijn, maar dat elke ervaring jullie dichter bij elkaar brengt en je helpt te groeien in je seksualiteit.”

