Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerderheid Tweede Kamer staat open voor leeftijdsgrens fatbikes

De Tweede Kamer lijkt gehoor te geven aan de oproep die meerdere gemeenten en de Fietsersbond vandaag deden: ‘Doe iets aan opgevoerde e-bikes’. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat namelijk open voor het invoeren van een minimumleeftijd voor het rijden op fatbikes.

Daarmee is het probleem nog niet helemaal opgelost – juist de opgevoerde fat- en e-bikes zijn namelijk het probleem – maar het probleem rond e-bikes kan zo wel enigszins worden aangepakt. „Een minimumleeftijd van 12 jaar lijkt me heel verstandig”, zegt Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). Hester Veltman (VVD) wil de maatregel graag „nader onderzoeken”, zegt ze. „Ik vind het een interessant idee.”

Mogelijke leeftijdsgrens voor fatbikes

Volgens onderzoekers is het wel lastig om in de wet onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. Een minimumleeftijd zou waarschijnlijk voor alle e-bikes moeten gelden. Olger van Dijk (NSC) wil daarom een leeftijdsgrens van 12 jaar op alle elektrische fietsen. „Je ziet nu dat de ongevallen echt toenemen, juist bij kinderen.”

Ook Mpanzu Bamenga (D66) laat weten open te staan voor een minimumleeftijd voor fatbikes als dat het verkeer veiliger maakt. Cor Pierik (BBB) wil nog geen standpunt innemen in afwachting van een nieuw kabinet.

Oproep: ‘Doe iets aan opgevoerde e-bikes’

De Kamerleden namen dinsdag een petitie in ontvangst van tientallen gemeenten en een reeks andere organisaties zoals de Fietsersbond. Zij roepen op tot een verbod op de verkoop van opgevoerde e-bikes, een minimumleeftijd en een voorlichtingscampagne voor ouders en kinderen. Ze wijzen op het stijgend aantal ongevallen met (hersen)letsel. Er is geen helmplicht voor fatbikes. Het demissionaire kabinet kwam in maart met een verbod op opgevoerde e-bikes op de openbare weg, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg.

Hidde Heutink van de PVV zegt dat zijn partij „niet voor” een minimumleeftijd voor fatbikes is. „En het is nu al verboden om op opgevoerde fatbikes te rijden.” Liever zet Heutink in op “handhaven, handhaven, handhaven”.

De wens om strakker te handhaven tegen opgevoerde fatbikes klinkt breed. Pierik: „Je hoort over fatbikes die 50, 60 kilometer per uur kunnen. Dat is toch idioot?” Volgens David Baden, een arts op de spoedeisende hulp die de petitie mee kwam aanbieden, vallen de meeste slachtoffers onder mensen die op niet-opgevoerde exemplaren fietsen.

Volgens een verkeerspsycholoog die Metro eerder sprak, moet „de jeugd gewoon weer op een normale fiets gaan”.

Reacties