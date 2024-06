Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Om déze reden beginnen de nieuwe kentekens allemaal met een G

Na vijf jaar heeft Nederland weer een nieuwe kentekenreeks. Maar waarom worden bij deze nieuwe reeks de eerste zes letters – ABCDEF – overgeslagen? De kentekens beginnen namelijk allemaal met een G, de zevende letter in het alfabet.

„Voor standaard kentekens worden klinkers helemaal niet gebruikt”, legt Jasper Verweij van kenteken.tv uit in het Algemeen Dagblad. „Dus de letters A, E, I, O en U vallen al af. Daarbij wordt de letter A uitsluitend gebruikt voor vervoer van het Koninklijk Huis.”

Maar wat is er dan met de letters B, C, D en F? Volgens Verweij wordt de B gebruikt voor bedrijfswagens, waardoor die automatisch afvalt. De C voor diplomatenkentekens en de letters D en F zijn voor lichte tweewielers, zoals elektrische fietsen. „Daardoor blijft de letter G over als eerste letter voor de nieuwe kentekenserie voor auto’s.”

Kentekencombinatie

De nieuwe kentekencombinatie is dinsdag gepresenteerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De eerste nummerplaat was direct ook uitgegeven, aan De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zo meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer in een persbericht.

Het gaat om een elektrische Volvo EX30, die beschikbaar wordt gesteld aan een vrijwilligersorganisatie. De keuze voor KNRM als ontvanger van het nieuwe kenteken was een logische, benadrukt algemeen directeur van de RDW, Jantina Woudstra: „Veiligheid en duurzaamheid maken onderdeel uit van de strategie van de KNRM en staan ook in de missie van Volvo. De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit, dat past er naadloos bij.”

Eerste combinatie uit 1951



De nieuwe kentekens bestaan uit drie letters, twee cijfers en weer een letter. Over ongeveer acht jaar is het weer tijd voor een nieuwe combinatie. De serie is alweer de elfde cijfer-lettercombinatie voor personenauto’s in Nederland.

De eerste combinatie komt uit 1951 en is zestien jaar meegegaan. Deze combinatie bestond uit twee letters en vier cijfers. De volgende combinatie startte in 1967. De combinatie voor de nieuwe G-combinatie is vijf jaar meegegaan.

