Kun je zwanger worden met endometriose? En nog 6 vragen over endometriose aan gynaecoloog

1 op de 10 vrouwen heeft endometriose, oftewel de aandoening die hevige pijn tijdens de menstruatie veroorzaakt én een zwangerschap kan vermoeilijken. Maar kun je zwanger worden met endometriose? Gynaecoloog Jasper Verguts beantwoordt 7 vragen over deze aandoening.

Jasper Verguts is gynaecoloog in het Jessa-ziekenhuis in het Belgische Hasselt, waar hij een expertisecentrum voor endometriose leidt. Ook schreef hij het boek Endometriose herkennen en behandelen, de tikkende tijdbom in je buik. Metro stelde hem 7 vragen over endometriose.

7 vragen over endometriose

1. Het lijkt erop dat vrouw-gerelateerde klachten als PCOS en endometriose meer aandacht krijgen, waar komt dat volgens jou door?

„Binnen de geneeskunde komt er steeds meer aandacht voor het feit dan aandoeningen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen”, legt Verguts uit. Cardioloog Janneke Wittekoek kaartte dit eerder ook aan bij Metro over het vrouwenhart. „Veel medische materie en literatuur is gebaseerd op het mannenlichaam, maar we weten dat vrouwen andere aandoeningen en symptomen hebben. Dat wordt nu meer erkend binnen de geneeskunde.

Daarnaast komen pijnlijke menstruaties en menstruatieklachten ook meer onder de aandacht. Dat is onder meer overgewaaid vanuit Spanje en Frankrijk, waar vanuit de overheid ook meer aandacht voor dit onderwerp is, bijvoorbeeld met het menstruatieverlof. Het is een samenhang van verschillende factoren waardoor aandoeningen als endometriose meer onder de aandacht komen.”

2. Wat is endometriose precies?

Endometriose vindt voornamelijk plaats in de onderbuik. Weefsel dat lijkt op het slijmvlies van de baarmoeder, nestelt zich op verschillende plekken in de onderbuik. We weten niet precies hoe dat komt. Maar de menstruatie lijkt een ‘uitlokkende’ factor. Het endometriose-weefsel woekert dan rondom de baarmoeder, eierstokken, darmen of blaas en vormen ontstekingen in de buik. Maar daarnaast zien we ook dat er systeemaandoeningen meespelen en het niet alleen maar over de onderbuik gaat. Er zijn vrouwen met bijvoorbeeld metabole klachten, verhoogde pijngevoeligheid of auto-immuunaandoeningen.”

3. Wie hebben endometriose?

„1 op de 10 vrouwen heeft endometriose. Maar niet alle vrouwen hebben klachten daarvan. Toch zien we dat het meerendeel vroeg of laat klachten krijgt.

Ook zien we dat er mogelijk een erfelijke factor betrokken is Vaak met een onderliggende verstoorde oorzaak, bijvoorbeeld een defect in het immuunsysteem. Bijvoorbeeld schildklierproblemen of Lupus komen vaker voor bij vrouwen met edometriose. Je ziet vaak dat als een moeder dit soort klachten heeft, een dochter daar een grotere kans op heeft. Dat wordt soms generaties lang doorgegeven. Maar ook hormoonverstorende factoren van buitenaf kunnen endometriose veroorzaken.”

4. Welke klachten ervaren vrouwen met endometriose?

„Vaak zie je een progressief toenemende pijn bij de menstruatie. Pijn die van maand tot maand toeneemt. Pijnlijke menstruaties bij een natuurlijke cyclus is vaak de kernklacht. Maar daarnaast kunnen vrouwen met endometriose ook pijn ervaren bij seksueel contact, de stoelgang, chronische buikpijn, een opgeblazen gevoel, pijn in de onderrug of dus moeilijk zwanger worden.

Overigens is ‘pijn’ voor iedereen anders. De één verdraagt nu eenmaal meer dan de ander. Maar als je tijdens de menstruatie bijvoorbeeld je werk niet meer kunt doen of genoodzaakt bent om in bed te liggen? Dan is het raadzaam om dat te laten onderzoeken.”

5. Hoe weet je of je endometriose hebt?

De diagnose endometriose wordt bij de dokter gesteld. Maar hoe pakt hij of zij dit aan? Verguts: „Daar zijn verschillende manieren voor. Soms wordt dat al duidelijk door een gesprek met een arts. Maar er kan ook verder onderzoek volgen. Bijvoorbeeld door een echografie of MRI. Eventueel kan er nog een kijkoperatie of biopsie gedaan worden, maar vaak is een echo of MRI genoeg.”

6. Kun je endometriose genezen?

„Nee, helaas niet. Endometriose heb je levenslang. Je kunt het onderdrukken met bijvoorbeeld de anticonceptiepil. Wel kun je symptoombehandeling doen en eventueel opereren om het weefsel weg te halen. Daarmee kun je klachten onder controle krijgen, maar het komt bij ongeveer een op drie vrouwen ook weer terug.”

7. Kun je zwanger worden met endometriose?

„Ja, de meeste vrouwen kunnen zonder problemen op de natuurlijk manier zwanger raken met endometriose. Bij 1 op de 3 vrouwen kan zwanger worden een probleem zijn.

Door endometriose heb je ontstekingen in de buikholte. Het kan zijn dat die ontsteking rondom de eierstok zit en de bevruchting tegenwerkt. Dat betekent niet dat je geen eisprong hebt, maar dat de eicel niet goed vruchtbaar is. Je kunt dan de cystes behandelen en de ontsteking weghalen, waardoor de volgende eicel wel vruchtbaar is.”

Twijfels? Ga langs de dokter

Verguts legt tot slot uit dat vrouwen die zich zorgen maken of twijfels hebben, het best langs de huisarts kunnen gaan. „Er zijn namelijk verschillende oorzaken die een rol kunnen spelen. Mocht de huisarts vermoeden dat je endometriose hebt, kan een gynaecoloog een vervolgonderzoek doen.”

