Maak kans op Wireless Headphones of een Soundbar van Yamaha

Muziek is één van de grote plezieren van ‘t leven. Je wil het natuurlijk wel goed kunnen luisteren en de klanken écht in je kunnen opnemen, en daar heb je goede spullen voor nodig. Metro mag daarom van Yamaha de Soundbar en twee keer Wireless Headphones weggeven.

In het kader van Metro‘s verjaardagsweek geven we nog een hoop andere prijzen weg, het overzicht vind je hier.

Winactie: Wireless Headphones of Soundbar van Yamaha

De Wireless Headphones van Yamaha (E700B, t.w.v. 179 euro) bieden „een werkelijk meeslepende en persoonlijke geluidservaring”. Ze beschikken over noise cancelling, true sound en ambient sound. Veel Engelse woorden, maar het komt neer op kwalitatief hoogwaardig geluid waar je helemaal in opgaat, mede omdat het geluid van buitenaf dempt.

De soundbar (B30A, t.w.v. 299 euro) is ervoor bedoeld om je huis – of elke ruimte die je wil – te voorzien van het beste geluid. Muziek, bijvoorbeeld, maar ook tijdens het kijken van een film of serie. Je kunt het geluid ook nog eens aanpassen met de toonregeling, dialogen uit films of series zijn door een speciale techniek beter verstaanbaar en er zit een subwoofer ingebouwd in de soundbar.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker de headset of soundbar van Yamaha winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 23 juni, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. We loten, dus of je de koptelefoon of soundbar wint, is willekeurig. Dit wordt vermeld in de mail.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):

Reacties