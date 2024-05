Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geweld bij Palestinaprotest: Dilan Yeşilgöz spreekt van ‘puur tuig’ en veel aanhoudingen

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz zegt met walging te hebben gekeken naar het geweld rond een pro-Palestijnse protestactie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze sprak zich vandaag met felle bewoordingen uit tegen de demonstranten. Er werden zo’n 140 betogers opgepakt, waarvan er vier nog steeds vastzitten. Volgens een advocaat zijn ze onrechtmatig opgepakt.

Pro-Palestijnse demonstranten zetten gisteren een tentenkamp op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam om onder meer te eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt om het aanhoudende geweld in de Gazastrook. De driehoek van Amsterdam (politie, OM en stadsbestuur) besloot vannacht om het terrein te ontruimen om erfvredebreuk.

Dilan Yeşilgöz walgt van geweld bij protest

„Ik begrijp niet wat die mensen bezielt”, zegt de VVD-leider bij aankomst in de Tweede Kamer voor een nieuwe ronde van onderhandelingen over een nieuw kabinet. „Puur tuig”, noemt zij degenen die daar onder meer politiemensen en journalisten belaagden.

Zij noemt het ‘ongelofelijk zonde’ dat er zoveel politie-inzet nodig was. „En ik vind het ook echt belachelijk dat dit onder het mom van demonstreren gebeurt.” Over het verbreken van de banden met Israëlische universiteiten zegt ze: „Dat dwing je niet af met geweld.” Demonstreren mag, benadrukt de minister, maar daar had dit volgens haar niets mee te maken.

140 pro-Palestijnse betogers aangehouden

Vier pro-Palestijnse betogers die werden gearresteerd zitten nog vast. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Drie van hen werden vannacht aangehouden voor openbare geweldpleging en de vierde voor belediging. Volgens een woordvoerster van de politie blijven zij ‘nog wel even’ vastzitten. In totaal werden er rond de 140 pro-Palestijnse betogers aangehouden, meldt de politie. Eerder ging ze uit van zo’n 125 gearresteerden.

Van de circa tien mannen die gisteravond slaags raakten met de betogers in het protestkamp is nog niemand aangehouden, meldt de woordvoerster. Wel heeft deze groep de aandacht van de politie. De zegsvrouw kan niet zeggen om wat voor groep het gaat, maar wel dat ze in ieder geval tegen de pro-Palestijnse demonstranten zijn. De politie roept mensen op camerabeelden te delen van de vechtpartij.

UvA-betogers zijn volgens advocaat onrechtmatig opgepakt

Volgens advocaat Willem Jebbink, die veel van de gearresteerden bijstaat, hadden de betogers niet opgepakt moeten worden. Hij stelt dat ze „onrechtmatig gearresteerd” zijn. „Erfvredebreuk is het tegen de zin van de rechthebbende verblijven op andermans terrein. Dat is strafbaar, maar niet als het gaat om percelen bij gebouwen ‘voor de openbare dienst bestemd’ zoals universiteiten”, zegt de advocaat.

„Burgemeester Halsema heeft de pro-Gazademonstranten hard laten vallen”, vervolgt hij. Volgens hem had Halsema de betogers moeten beschermen omdat zij vreedzaam demonstreerden. „Daartoe is zij verplicht vanuit het internationale recht. Maar ook onze Wet openbare manifestaties is hier van toepassing. Het gaat om een voor het publiek vrij toegankelijk terrein bij een universiteit”, zegt de advocaat.

De officier van justitie heeft aan Jebbink laten weten dat de aanhoudingen rechtmatig waren en wil verder niet ingaan op het argument van de advocaat.

Reacties