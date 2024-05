Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meeste Nederlanders smeren zich op dit tijdstip niet in (en dat moet wel)

De temperatuur is sinds Koningsdag gekanteld, en dat is maar goed ook, want we zien de zon steeds meer. Het lijkt nu écht lente te worden en het terras (en misschien zelfs het strand) roept ons. Maar wist je dat veel Nederlanders zich níet insmeren in de ochtend, terwijl dat wel moet?

Iedereen kent de leus: tussen 12 uur ‘s middags en 14.00 uur moet je je vooral insmeren, omdat de zon dan het hoogst aan de hemel staat. Maar ook in de ochtend, vanaf 10.00 uur al, kun je flink verbranden. Het is immers dezelfde zon.

Veel Nederlanders smeren zich ‘s ochtends niet in

Over het algemeen doen Nederlanders het wel goed: 96 procent smeert zich in als ze op het strand of bij het zwembad zitten. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Verian, geïnitieerd door Etos en het Huidfonds. Toch doen ‘we’ het nog zeker niet perfect. Opvallend is dat 63 procent van de mensen aangeeft dat ze vaak onderweg nog geen zonnebrand op doen, voordat ze bijvoorbeeld naar het strand vertrekken.

De zon kan tussen 10 en 12 uur echter even sterk zijn als tussen 12 en 14 uur, dus ook dan kun je flink verbranden. Daarnaast smeren veel mensen zich pas in als ze de zon op hun huid voelen branden, maar dan is het kwaad mogelijk al geschied. Zonnebrand heeft daarnaast tijd nodig om in je huid te trekken, ongeveer een halfuurtje. Je doet er dus goed aan om je op een zonnige dag thuis al in te smeren, voordat je de buitenlucht ingaat. Wist je trouwens dat zonnebrand ook een houdbaarheidsdatum heeft?

Feiten en fabels over zonnebrand

Wanneer moet je je nou insmeren? Vooral bij een uv-index van 3 of hoger is het zaak de fles zonnebrand erbij te pakken. Hoe hoog de uv-index op een dag is, kun je zien via een weerapp. Er bestaan echter een hoop fabels over zonnebrand, zoals dat je niet bruin zou worden (of minder) als je je insmeert. Dat klopt niet, het gaat juist een stuk geleidelijker en veiliger.

Ook denken mensen dat ze uren kunnen bakken, als ze zich goed insmeren. Het effect van zonnebrand is echter niet oneindig en daarbij smeren mensen vaak te weinig van het spul op of ze doen het niet regelmatig genoeg.

Heb je dus een dagje strand of zwembad op de planning staan? Smeer je dan thuis al goed in met een laag zonnebrand, dan begint de verbranding niet al op de weg ernaartoe. In onderstaand artikel lees je meer feiten & fabels over zonnebrand:

