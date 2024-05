Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kost het om mee te doen aan de bekendste klusprogramma’s op televisie

Nederlanders zitten maar al te graag aan de buis gekluisterd voor klusprogramma’s. Wil jij zelf ook dat je bouwval voor het oog van televisiekijkers een paleisje wordt? Dan moet je in de meeste gevallen met een budget over de brug komen. Dit kost het om mee te doen aan de bekendste klusprogramma’s.

Eerder vertelden we je dat deelnemers van Married at First Sight flink in de watten worden gelegd.

Dit kost het om mee te doen aan de bekendste klusprogramma’s

Kopen zonder Kijken

In 2022 suggereerden de makers van Kopen zonder Kijken in De Telegraaf dat je minstens een budget van vier ton nodig hebt om mee te doen. Dat blijkt officieel niet zo te zijn. Dat is althans wat een RTL-woordvoerder zegt tegen Veronica Superguide. Volgens RTL mag iedereen meedoen en zijn er geen aanmeldingskosten. Bob Sikkes en Alex van Keulen gaan gewoon aan de slag met je eigen budget, voor interieurstylist Roos Reedijk is er een apart budget.

Sikkes zegt ook dat meedoen financiële voordeeltjes met zich meebrengt. De programmamakers hoeven namelijk lang niet altijd de volle mep te betalen. „We kunnen spullen inkopen voor een heel goede prijs en iedere aannemer vindt het leuk om mee te werken aan het programma. Ze krijgen de keuken echt voor een heel goede prijs. Eigenlijk kan het niet altijd voor dat geld. Ik kan heel goed lullen voor spullen, dat is een tekst van Martijn”, legt hij uit in De Telegraaf.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Help, Mijn Is Klusser

Meedoen aan Help, Mijn Man is Klusser is de uitzondering onder de klusprogramma’s, want deelname kost je helemaal niets. Dat zegt Luuk Ikink in de RTL Boulevard-podcast. Hoe dat komt? De eigenaren zitten vaak diep in de penarie en hebben hulp nodig, die dus door het programma wordt geboden. Veel van de producten die in het programma zijn gebruikt, worden dan ook gesponsord. Bovendien hebben de kandidaten vaak al het nodige neergelegd voor een verbouwing.

Eigen Huis & Tuin

In Eigen Huis & Tuin betaalt de deelnemer ongeveer 40 procent zelf, volgens Ikink. „Ik dacht altijd bij Eigen Huis & Tuin; dat is gratis en ze komen langs en zetten spulletjes neer van de bouwmarkt die dan in beeld is. Maar kennelijk moet je daar toch een deel van betalen.”

VTWonen: Weer Verliefd op je Huis

Bij VTWonen: Weer Verliefd op je Huis hangt het budget van de eigenaren af. Je betaalt dus zelf voor de make-over. „De kosten verschillen per situatie. Het budget voor elke make-over wordt van tevoren met de bewoners afgestemd”, is op de website te lezen.

Overigens worden volgens het programma alle keuzes vooraf overlegd: „De grenzen en wensen van bewoners worden gerespecteerd. Dus als je ervan schrikt dat een stylist de brocante kast van oma opeens zuurstokroze verft, weet dan dat dit niet zonder toestemming gebeurt.”

Reacties