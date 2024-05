Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Job Knoester deelt sneer uit aan Dick Schoof: ‘Bijnaam was lachende moordenaar’

„Wie?”, is een veelgehoorde reactie als het om de beoogde premier van het nieuwe kabinet gaat, Dick Schoof. Gisteren bleek namelijk dat niet veel mensen hem kenden. Job Knoester, aan de andere kant, kent hem (via via) wél. In De Oranjezomer deelde hij een sneer uit aan de (mogelijk) toekomstig premier.

Wie gaan er naast Dick Schoof eigenlijk in het kabinet zitten, wie worden de ministers? Daar zingen een aantal namen voor rond. Jack van Gelder was ook aanwezig in talkshow De Oranjezomer en ondanks dat hij Schoof enigszins nerveus vindt overkomen, vindt hij het een man „waar wij vertrouwen in moeten hebben als de vier partijen dat ook hebben”.

Job Knoester: ‘Dick Schoofs bijnaam was lachende moordenaar’

Volgens Van Gelder is het wel makkelijk om Schoof aan te vallen, maar is het zaak dat we vooruit kijken en ‘rustig in gesprek gaan’. Job Knoester denkt daar anders over: „Je mag best kritisch zijn. Waarom niet?” Albert Verlinde merkt echter op dat het raar is om meteen in de kritische modus te springen als je net kennismaakt met iemand. „Je gaat dan toch niet vragen ‘waarom zit jij hier, wie heeft jou hier neergezet?’ Dat is toch niet leuk kennismaken?”

„Zij doet een talkshow, zij gaat niet het land leiden”, brengt Knoester er tegenin, verwijzend naar presentatrice Hélène Hendriks. „Hij kon zich helemaal niet goed voorstellen”, vindt Verlinde weer. „Maar dat is niet de schuld van de journalisten”, aldus Hendriks. „Zij doen gewoon hun werk, ze hadden de tijd om vragen te stellen best een beetje kunnen rekken.”

Maar Knoester heeft wel een opvallende anekdote over Dick Schoof, op dit moment directeur-generaal bij de AIVD. „Ik zal het je nog gekker vertellen: mijn vrouw heeft met hem gewerkt bij de NCTV, zijn bijnaam was de lachende moordenaar.” Hierop schiet Verlinde in de lach, Hendriks vraagt om verduidelijking. „Op zich best een aardige vent, maar dat was z’n bijnaam, omdat hij lachend iemand een mes in de rug steekt. Dat moeten we afwachten.” Verlinde: „Maar dat is echt heel heftig wat je nu zegt. Jij zegt dat we een matennaaier als premier gaan krijgen?”

