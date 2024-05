Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris krijg je als tandarts, de baan met het hoogste startsalaris

Sommigen moeten er niet aan denken, voor anderen is het een droombaan om patiënten te controleren op gaatjes, tandsteen en verstandskiezen. Behoor jij tot de laatste groep en wil jij niets liever dan tandarts worden? Dit salaris verdien je als tandarts in Nederland.

Zou jij liever nog specifieker te werk gaan en je bezig houden met de stand van tanden? Dan zou je na een studie tandheelkunde ook nog verder kunnen leren tot orthodontist.

Carrière maken als tandarts

Jaarlijks is er plaats voor zo’n 250 studenten om toegelaten te worden tot de studie Tandheelkunde. Er kunnen ongeveer 140 ambitieuze tandartsen in spe terecht in Amsterdam, een kleine 50 in Groningen en ongeveer 60 in Nijmegen.

Om toegelaten te worden tot de studie Tandheelkunde moet je in ieder geval in bezit zijn van een vwo-diploma met een Natuur & Techniek-profiel of een Natuur & Gezondheid-profiel met natuurkunde. Zowel de bachelor, als de master Tandheelkunde duurt 3 jaar. Met beide diploma’s op zak kun je je inschrijven in het zogenoemde BIG-Register. Met die registratie ben je bevoegd om aan de slag te gaan als tandarts.

Wat is het BIG-Register? ‘Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register’, aldus de Rijksoverheid. Alleen als je geregistreerd bent in het BIG-register, mag je beschermde beroepstitels gebruiken en de bijbehorende handelingen uitvoeren.

Volgens de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen (KNMT) zijn de baankansen na je tandheelkunde studie veelbelovend. En als we verder inzoomen op het salaris, belooft dat ook veel goeds. Al jaren wordt tandarts genoemd als het beroep met het hoogste startsalaris.

Het gemiddelde salaris van een tandarts

De studie tandheelkunde staat ook al jaren bovenaan ranglijsten met het hoogste maandsalaris. Het salaris is afhankelijk van verschillende factoren. Ben jij bijvoorbeeld praktijkhouder? Dan zullen je inkomsten, maar ook je kosten hoger zijn dan bij een tandarts die als zzp’er in een praktijk werkt.

Volgens de Nationale Vacaturebank ligt het gemiddelde salaris van een tandarts op een bedrag van zo’n 5793 euro per maand, met een ondergrens van 5180 euro. Volgens vacaturebank Indeed ligt het gemiddelde basissalaris iets hoger: namelijk op een bedrag van 6116 euro bruto per maand. Dat bedrag is gebaseerd op 607 salarissen van tandartsen in Nederland, bijgewerkt in april 2024. Let wel, dit zijn gemiddelden. Een ervaren tandarts verdient een stuk meer.

Volgens Rovidam – en speciale vacaturebank voor mondzorgpersoneel – ligt het salaris van een tandarts met een eigen praktijk op een bedrag van 8100 euro bruto per maand. Ben je tandarts in loondienst? Dan kun je volgens de genoemde vacaturebank uitgaan van een startsalaris van zo’n 4500 euro bruto per maand.

