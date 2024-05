Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vind je je baan saai? Je bent niet de enige (en dit is de veelvoorkomende reden)

Vind je jouw baan saai? Je bent echt niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat daar veelal eenzelfde reden voor is. Ons werk past namelijk vaak niet bij onze interesses.

Je brengt een groot deel van je leven door op je werk. En als je jezelf dan met tegenzin naar je werk moet slepen of je werkzaamheden maar slaapverwekkend vindt, is dat niet al te best voor je mentale gesteldheid. Niet gek dat de term ‘bore-out’ inmiddels bestaat.

Wat is ook alweer een bore-out? De meeste mensen kennen de burn-out wel. Die ontstaat vaak na langdurige stress en hoge werkdruk, waardoor mensen opgebrand raken en langdurig ziek zijn. Bij de bore-out wordt men ziek van verveling. Er ontstaat dan frustratie en stress, vaak door een gebrek aan uitdaging. Stress en frustratie kunnen tot dezelfde soort klachten als die van de burn-out leiden. 23 procent van de Nederlanders zegt zich vaak te vervelen. Desondanks blijkt uit cijfers van het CBS dat een groot deel van de Nederlanders tevreden is met hun werk. 79 procent van de werkenden was in 2021 content met zijn of haar baan. Onder jongeren en werknemers uit het buitenland lag dat percentage wat lager. Hoogopgeleiden waren juist gemiddeld vaker tevreden met hun baan.

Onderzoek naar saaie banen

Amerikaans onderzoek, waar ook het wetenschappelijke Scientias over schrijft, toont aan dat er een grote kloof zit tussen wat mensen interessant vinden en wat de arbeidsmarkt vraagt. Oftewel de hoeveelheid mensen die geïnteresseerd zijn in een specifieke baan, is veel kleiner dan het werk dat er ligt vanuit bedrijven. Dat betekent dat een hoop mensen werk doen dat ze niet leuk vinden.

„We weten dat mensen beter presteren op hun werk en tevredener zijn als ze doen wat ze interessant vinden, dus deze resultaten tonen aan dat veel mensen hun productiviteit en welzijn op het werk niet optimaliseren”, legt hoofdonderzoeker Kevin Hoff uit.

Kloof tussen interesses en banen

Volgens de onderzoekers kwamen veelal artistieke of creatieve interesses voor bij mensen, maar werden deze ook het minst gevraagd in banen. Voor slechts 2 procent van de banen is artistieke interesse belangrijk. Wat het meest gevraagd werd door werkgevers? Conventioneel gedrag, oftewel systematisch en detailgericht werk. En je raadt het al… dat was de minst populaire interesse.

De kloof was bij lager opgeleide mensen nog groter. Daarmee suggereren de onderzoekers dat een hogere opleiding meer mogelijkheden biedt om werk te doen wat mensen ook daadwerkelijk interessant vinden.

Overigens verwachten de onderzoekers dat de kloof tussen interesses en banen nog wel een tijdje blijft bestaan. Wel zal er op de arbeidsmarkt het een en ander veranderen door AI, maar die kloof verdwijnt niet zomaar.

Reacties