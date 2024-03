Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bacon van bananenschil maken? Recept gaat viraal op sociale media: ‘Smaakt net zo goed’

Wie liever geen varken eet, maar wel graag spek op een pizza, sandwiches of burger legt, was tot voor kort aangewezen op vegan bacon uit de supermarkt. Toch is dat niet helemaal de smaak van échte bacon en is de veganistische optie ook nog eens best duur. Maar er lijkt nu een veel goedkopere oplossing. En dat is direct een héél bijzondere: spek maken van de schillen van een banaan.

Ja, je hoort het goed. Het gaat hier om een vegan spekrecept van een schil die anders in je prullenbak verdwijnt. Het recept bestaat al eventjes, maar gaat sinds korte tijd weer viraal op sociale media. En dat komt misschien wel van pas als je je familie of vrienden wil verrassen tijdens een paasbrunch (al steel je met deze drie sandwiches geheid de show).

Dat het recept opnieuw rondgaat, komt onder andere door The Pun Guys, twee Amerikanen met miljoenen volgers op TikTok, YouTube en Facebook. Ze zagen het recept op TikTok voorbijkomen en probeerden het zelf uit. Verwachtten ze er in eerste instantie weinig van; als ze zelf een hapje van de bananenbacon proberen, zijn ze om. „Ik ben compleet in shock. Dit is zo lekker!”

En dan vertellen ze er nog niet eens bij dat banenschillen rijk zijn aan voedingsstoffen. Het bevat onder meer veel magnesium, kalium en vitamines.

Zo werkt de ‘bananen bacon-hack’

Oké, het smaakt misschien niet helemaal hetzelfde als bacon, maar het is ‘crispy, zoutig én heerlijk’, zeggen ze. Hoe het werkt? In het kort: banenschillen marineren in gekruide sojasaus en kort in de pan braden. „Dat moeten we proberen”, zeggen de twee in een video, die alleen al op Facebook ruim 22 miljoen keer is bekeken.

Ze pakken er een banaan bij, pellen die en schrapen met een mesje de slierten uit de schil. De schil moet namelijk puur zijn: er mogen geen overblijfselen aan blijven hangen van het fruit. „Zo, nu ziet het er gek uit”, zeggen ze over de schilletjes die overblijven.

Daarna beginnen ze aan het soja-kruidenmengsel: drie lepels sojasaus, twee lepels ahornsiroop, een halve lepel knoflookpoeder en een halve lepel paprikapoeder. Dat mixen ze door elkaar en de schillen worden tien minuten in de marinade gelegd. „Wat zijn we aan het doen! Hoe graag wil je vlees eten? Als je er alles aan doet om vlees te eten, dat betekent dat je het wil”, lachen ze.

‘Dit is zó goed, ik vind dit heel lekker’

Dan gaan de gemarineerde schillen in de pan. Het begint steeds lekkerder te ruiken en na een paar minuten draaien de twee de schillen om in de pan. „Oké, het begint al wel een beetje op bacon te lijken. Ik ga niet liegen, het ruikt lekker.” Na weer een paar minuten is het klaar en leggen ze de schillen op een keukenpapiertje.

Ze wachten even en dan is de bananenbacon klaar om gegeten te worden. „Wauw, het is heel krokant. Oke, hier gaan we. Cheers!” Hap en krak, de krokante bananenschil gaat in de monden. „Ik beloof je, dit smaakt goed”, zeggen ze na enkele seconden met verbaasde gezichten in de video. „Ik dacht echt dat dit niks zou worden, maar dit is zó goed. Het is héél lekker!”

