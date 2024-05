Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Souschef verliest benen na auto-ongeluk met Nederlandse topchef

De 37-jarige souschef Joe Claridge die in januari van dit jaar onder de terreinwagen van de Nederlandse topchef Nick Bril belandde, is zijn benen verloren na het ongeluk. Dat wordt bevestigd aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Het ongeluk gebeurde op 8 januari, toen de nieuwjaarsresectie met het personeel van restaurant The Jane in Antwerpen afliep. Zowel de Nederlandse chefkok Nick Bril als de souschef van Bril, Joe Claridge, waren hierbij aanwezig. Bril verliet rond 6 uur het restaurant. Hij stapte in zijn auto, reed achteruit en reed hierbij over Claridge heen, die op de grond van de parkeerplaats lag.

Topchef vermeldt aanrijding niet

Bril stapte uit, maar alarmeerde niet direct de hulpdiensten. Pas na het aandringen van een getuigen schakelde hij de hulpdiensten in, maar vermeldde niet dat hij over het slachtoffer heen was gereden.

Hierdoor behandelden de aangesneden hulpdiensten Claridge als een dronken man die op straat zijn roes uit aan het slapen was en niet als een verkeersslachtoffer, met mogelijke interne verwondingen. Twee getuigen zeiden eerder al dat Bril met het „leven van de man heeft gespeeld door het ongeval te verzwijgen”.

Zwaargewond

Claridge werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Hij verkeerde destijds in levensgevaar en werd in een kunstmatige coma gehouden. „Ik heb in mijn carrière nog nooit iemand gezien die zó zwaargewond was na een ongeval”, vertelt de advocaat van de moeder van Joe, Karel Mul, aan HLN.

Na vijf dagen ontwaakte Claridge uit zijn coma. Hij werd langzaam beter en hield geen hersenschade over aan de aanrijding, maar verloor wel beide benen. Van het drama zelf herinnert hij zich zelf niets meer. De familie van Claridge is wel naar de rechter gestapt. De rechtszaak vindt plaats in het najaar. De Nederlandse topchef riskeert een gevangenisstraf van één jaar.

Reacties